嶋崎斗亜、GP帯連ドラ初出演で寺西拓人の高校時代役「いろいろ聞きながら演じていけたら」

「こんなにもすぐに、寺西君と2度目のお仕事ができると聞いてすごくうれしかったです」――関西ジュニアの嶋崎斗亜が、9日にスタートするフジテレビ系ドラマ『ラストノート』(毎週木曜22:00～)に出演することが2日、明らかになった。寺西拓人演じる主人公・樋口澄晴の高校時代を演じる。

嶋崎斗亜、GP帯連ドラ＆フジドラマ初出演

内田有紀と寺西拓人がダブル主演を務める同作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を描く完全オリジナル脚本の大人の純愛ドラマ。

タイトルの『ラストノート』は、時間ごとに変化していく香水の最後の香りを表す言葉。つけた瞬間の第一印象となるトップノート、香水のメインの香りとなるミドルノートを経て、最後に肌と溶け合うことでその人だけの香りを残す“ラストノート”のように、今までしまっていたはずの想いが香る物語を描く。

嶋崎は関西ジュニアに所属し、俳優としても活動の幅を広げているメンバー。JAPAN THEATER『SEIME』(25年)など舞台での経験を重ね、映像作品では『年下彼氏』(ABCテレビ／20年)、『恋愛革命』(ABCテレビ／25年)などに出演。映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(23年)では、故郷に婚約者を残してきた18歳の特攻隊員役を演じ、注目を集めた。

今作がGP帯連続ドラマ初出演、フジテレビドラマ初出演となる。

寺西拓人と早くも2度目の共演

嶋崎が演じるのは、高校時代の樋口澄晴。現在の澄晴とは大きく異なり、自分が見つけた夢に向かって自由に生きる日々を過ごしていたが、ある日、厳しい現実を受け入れざるを得なくなる出来事が起こる。

自分の本当の想いにフタをしながら生きている今の澄晴へとつながる、重要な高校時代パートを担う役どころとなる。

寺西とは、舞台『AmberS -アンバース-』(26年)で最近まで共演しており、今作で早くも2度目の共演。番組公式SNSでは、「同じ役を演じることになった感想」などを語る寺西と嶋崎のコメント動画も公開されている。

嶋崎は「こんなにもすぐに、寺西君と2度目のお仕事ができると聞いてすごくうれしかったです。学生時代の澄晴を演じるということで、どんな感じで現在の澄晴を寺西君が演じているのかも気になっています。そういう部分も、寺西君にいろいろ聞きながら演じていけたらと思います。がんばります!」とコメントしている。

プロデューサー「いつかご一緒したいと思っていた」

三竿玲子プロデューサーは、嶋崎の起用について「『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』を拝見した時に、とても印象に残った俳優さんが嶋崎斗亜さんで、いつかご一緒したいと思っていたのですが、今回、寺西さん演じる澄晴の高校時代を誰に託そうか考えていた時に、ふと嶋崎さんの顔が浮かびました」と説明。

続けて、「さまざまな想いを抱えながら生きる澄晴という人物が、どのように形作られてきたのか。その原点ともいえる大切な時代を描く上で、嶋崎さんには澄晴の持つ繊細さやまっすぐさを丁寧に表現していただけると期待しています。今の澄晴へとつながる、人物像の重要な核となる部分にもぜひ注目していただきたいです」と期待を寄せている。

【編集部MEMO】

嶋崎斗亜は、関西ジュニアに所属し、アイドル活動に加えて俳優としても活躍の幅を広げている。舞台ではJAPAN THEATER『SEIME』、舞台『AmberS -アンバース-』などに出演。映像作品では『年下彼氏』『恋愛革命』などに出演し、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』では、故郷に婚約者を残してきた18歳の特攻隊員役を演じて注目を集めた。

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