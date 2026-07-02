自分らしさやポジティブさを大事にする「ギャルマインド」は、日々仕事やプライベートに追われている時の支えになるかもしれません。そんなギャルマインドあふれる、SNS発のキャラクターが注目を集めています。

ギャルになることを夢見るネコ「ツナ」と、その友人たちの日常を描いた作品である「ギャルネコ」は、SNS総フォロワー数22万人を突破、人気の動画は総再生数700万回再生超え、今年2月には“ギャルの聖地”SHIBUYA109渋谷店にて初のポップアップイベントも開催され、若者を中心に話題となっています。

今回、マイナビニュースでは「ギャルネコ」のツナにインタビューを実施。自身のお話にとどまらず、初のポップアップイベントを成功させた「しごデキ(仕事がデキる)」かもしれないツナに、日々を頑張るマイナビニュース読者やギャルネコファンの仕事の悩みを解決してもらいます!

悩んでもポジティブ、マネしたくなる独特の「ギャルネコ語録」も

「ギャルネコ」は、ギャルになることを夢見るネコ「ツナ」と、その友人たちとの日常を描いた作品です。2025年末には、SHIBUYA109 lab.がZ世代のヒアリングやアンケートなどの調査により決める、「SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025」のキャラクター部門にもノミネートされました。

ギャルに憧れる「ツナ」は、キラキラの瞳とギャルっぽいハート型のサングラスがトレードマークのネコ。現在、TikTok、Instagram、X、YouTubeにてショート動画や漫画が公開されています。

「ギャルネコ」の魅力のひとつは、キャラクター同士の関係性やゆるい会話劇。ファンからも「かわいい」「尊い」と多くの反響が寄せられています。扇風機やアイライナー、パックなど、いずれも身近なものをテーマに会話が繰り広げられますが、ツナの目線はちょっと独特な様子。わからないことがあっても常にポジティブで全力なツナの姿に元気をもらったり、友達の「ギャル」や「カニぞう」の冷静なツッコミに共感したくなります。

また、「かわにい(かわいい)」「たすか ぴろす(助かる)」「まつぼ(まつぼっくり)」といった「ギャルネコ語録」も特徴。一般的なギャル語とも異なるワードセンスは、一度耳にしたらクセになりそうな言葉ばかりです。

4月にはLINEスタンプ「ギャルネコ スタンピ しゃべるニン!」が登場。「うれに機」「ありがにょん」など、ツナたちのボイスつきでギャルネコ語録が楽しめます。

そんなギャルネコのツナの魅力とは? 今回、マイナビニュース編集部がご本人(ご本猫?)にお話を伺いました。

ギャルに憧れたきっかけは? ギャルネコ 独占インタビュー!

――今日は宜しくお願いします! まずは自己紹介をお願いできますか?

ギャルネコだよ ツナってなまえ🐟💖

――ツナは「ギャルになりたい猫」とのことですが、ギャルに憧れたきっかけは?

みちばたでギャルをみたり、ぱっぷちーんを読み、あこがれたニン⭐️💖

ギャルは、つよくて、ギラギラで、かこいいノ🎶✨

――お友達にもギャルのかたがいますよね?

ギャルは、ものしりで、かこいいニン 🐟

カニぞうは、ものしりで、ギャル⭐️ ニン🎶

――お二人ともものしりなんですね。みなさんでお話をしているとき、よくツナの好きなものも話題にあがっていますが、何が好きですか?

アジと、ヒラメと、カサゴがすきニン🐟🐟🐟

りゆうは、ピカピカで、トガってて、ギャル・アイテム⭐️しかも、そのへんにいるニン🎶

――確かにピカピカ! 実は今回、ツナに聞いてほしい仕事の悩みをファンの方から教えてもらったのですが、その時に「耳さわらせて!」「しっぽさわらせて!」というコメントもたくさんもらいました。ツナも「耳、さわる?」「しっぽ、さわる?」とよく言われてますよね。どんな手触りなんでしょうか?

みみは、ふわふわで、ギャルの ファーバッグに似てる手触りなノ！

しぽは、ピンクで、かわにい⭐️ かわにさ アピールのとき、言うニン🎶💖

――2026年2月にはしびや(渋谷)で、5月には大阪で「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」を開催されました。反響はいかがでしたか?

「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」2026年1月30日～2月15日の期間中、SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!にて開催

いぱい、きてくれて、ありがにょん🐟⭐️

しびや もともと 川だったので 魚に期待したニン！

・・・１匹も・・・いなかったノ・・

でも、しびや、 ギャルで、ビカビカで、おにきいり(※お気に入りのこと)に、なったニン⭐️

――魚がいなかったのは残念……またいつかポッピアッピをする場所でお魚がみつかるといいですね!

社会人のお悩み解決! ギャルネコしごと相談箱

「ポッピアッピ」のイベントも大成功! つまりツナは「お仕事ができる＝しごでき」なネコではないか……? そう考えたマイナビニュースでは、マイナビニュース読者&ギャルネコファンの仕事の悩みを「ギャルネコしごと相談箱」として募集、集まったお悩みのいくつかをツナに聞いてみました。

モチベあげたい、どうする?

仕事へのモチベーションをあげるには、どうしたらいいと思う? 仕事嫌だな……で出勤するより、楽しみ! で出勤したい!

あのね すきな魚を 用意して、

つくえに おいておくと ギョいかも！

かわにい缶詰を、まいにちおひるに、ひがわりで 食べるニン！💖

新しい上司と合わないよ～

新しい上司が合わない人で悩んでます。上司は細かい性格で「そこまで言わなくても分かってるよ……」なことも言われる、意見を言っても否定が多い、しかも常に不機嫌そうで怒られてる気持ちになります。ツナちゃんは、苦手な人(ネコ?)とどうやってお付き合いしますか?

ツナ、のびれるので、逃げるニン💦

あとは、穴を掘って、いそいで 入るニン😁

または、かわにネイルをみて、ツナ・ワールドに、はいるノ🎶

気持ちを切り替えなきゃいけないんだけど…

良かれと思って行動したことがダメだったり、今までやれていた業務が出来なくなってしまう時があって自分ってダメすぎやん……って落ちてしまいます。ツナなら失敗などしてしまった時、どうやって気持ちを切り換えますか? とりあえず🐱耳さわらせて欲しい…(ˊ˘ˋ)

みみ、さわる？？

ツナも、まだちびこいネコなので、

おおざかなを逃したり、穴おっこちたり、するニ・・・💦

そうなった ばあい、

雑誌のぱっぷちーんをよんだり、まつぼひろいしたり、いっぱいねて、

ギラギラの 元気 なるノ⭐️

ギャルネコをみんなに知ってほしい!

職場の後輩にギャルネコを布教したいんですが、いい話の振り方ないかなぁ……?

「ギャルネコだよ」から始めるニン！⭐️🐟

あとは、アジを持って、ブンブン ふりまわすと、みんな寄ってくるニン⭐️💖

――たくさんの質問に答えてくれて、ありがとうございました! 最後に、マイナビニュースの読者やファンの方に向けて、ひとことメッセージをお願いします。

ツナ、ぴかぴかの、かこいい ギャルになれるよう ひび がんばるニン！ みんなで かわにギャル めざすニョロン🎶🐟💖

ポジティブで元気になりそうなツナからのギャルマインドなアドバイス、ぜひ仕事の参考にしてみてくださいね。ギャルを夢見る「ギャルネコ」は、X、Instagram、TikTok、YouTubeにて随時更新されています。

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