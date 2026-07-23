すかいらーくレストランツが運営するガストは、映画『ミニオンズ&モンスターズ』とのコラボキャンペーンを、7月30日から9月9日までガスト全店で開催する。

今回のコラボでは、ガストの人気メニュー「チーズINハンバーグ」にミニオンの世界観を重ねた「ミニオン・スター・ミニチーズINハンバーグ」をはじめ、全4品のコラボメニューを用意する。映画の“スター役者”をイメージした星形ポテトや、映画のお供をイメージしたポップコーンシュリンプなどを組み合わせ、作品の世界観を表現した。

ラインアップは、「ミニオン・スター・ミニチーズINハンバーグ」(1,299円)、「ミニオン・ガーリックステーキピラフ」(1,399円)、「メガホンディップポテト&ポップコーンシュリンプ」(899円)、「ミニオン・グーミー・ミニサンデー」(799円)の4品。ガーリックステーキピラフは、海賊に扮したミニオンのピックや航海図風の敷紙で演出し、ミニサンデーはメロンゼリーとマンゴーを合わせたトロピカルな味わいに仕上げた。

対象メニューには、ガスト限定のオリジナルグッズが付属する。第1弾は7月30日からで、「ミニオンズミニボトル」または「ミニオンズコップ」のいずれかを選べる。

第2弾は8月20日開始予定で、「ミニオンズスライドパズル」または「ミニオンズシークレットペン&メモ」を用意する。いずれも数量限定で、同一商品につき1人1品までの販売となる。

店内施策としては、ミニオンズと一緒に撮影できるフォトパネルの設置や、ミニオンズデザインの特別なネコロボの運用、ミニオンズ仕様のアクリルバッジを着用したスタッフによる対応などを実施する。(一部店舗を除く)

フォトパネル

アクリルバッジ





ミニオンズデザインのネコロボ

販売は午前10時30分からで、期間限定・数量限定商品はなくなり次第終了。包み紙、ピック、敷紙、オリジナルグッズも在庫がなくなり次第終了となる。

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