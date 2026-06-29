セブン‐イレブン・ジャパンは6月27日に放送されたTBS系バラエティー番組「ジョブチューン ～アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」で、エントリーした10品のうち8品が「合格」判定、そのうち「満場一致合格」が過去最多の6品を記録した。

ジョブチューン

「ジョブチューン ～アノ職業のヒミツぶっちゃけます!」の中でも、コンビニエンスストアや飲食チェーンの人気商品を超一流料理人やパティシエが審査し、「合格」「不合格」を判定する企画は、番組の目玉コンテンツの1つとなっている。7人の超一流料理人のうち4人以上が「合格」と判定した場合、その商品は「合格」となる。

今回の企画では、同社開発担当者が選ぶイチ押し商品1位から10位までが審査対象となり、さらに本編放送前の一部地域放送分では11位の商品もジャッジを受けた。同社は2019年からこの企画に挑戦しており、8度目となる今回の挑戦では、「満場一致合格」が過去最高記録を更新した。

番組で紹介され、合格となった商品は下記の通り。

「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」(429.84円)は、牛肉・豚肉それぞれの旨味があふれるジューシーなハンバーグ。ハンバーグの肉汁がデミグラスソースと絡むことで、ソースの深い味わいが引き立つ一品で、全国で販売している。今回、満場一致での合格となった。

「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」(429.84円)

「セブン‐イレブン こだわりTHEたまごサンド」(291.60円)は、ゆでたまご、マヨネーズ、塩胡椒を使用したシンプルな味付けのサンドイッチ。全国で販売している。今回、満場一致での合格となった。

「旅する CAFÉ BOX ガパオライス」(753.84円)は、鶏ひき肉をホーリーバジルや唐辛子、ナンプラー(タイの伝統的な調味料)などで炒めたスパイシーなガパオライスで、全国で販売している。今回、満場一致での合格となった。

「旅する CAFÉ BOX ガパオライス」(753.84円)

「セブンプレミアム 1日分の野菜が摂れる無水カレー」(354.24円)は、野菜から出る水分のみで調理した濃厚な味わいが特長の野菜カレーで、全国で販売している。

「ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒)」(128.52円)は、衣のサクサクした食感と、じゃがいものホクホク感と味わいを楽しめるコロッケ。塩胡椒をきかせて、よりご飯のおかずに合うよう仕上げられており、全国で販売している。今回、満場一致での合格となった。

「たんぱく質が摂れる チキン＆チリ」(429.84円)は、ローストチキンと半熟ゆでたまご、チリソイミートを組み合わせた食べ応えのあるロールパン。沖縄県を除く全国で販売している。

「ななチキ」(250.56円)は、肉厚で肉汁を閉じ込め、ジューシーで肉をおいしく食べられるように作られたフライドチキン。衣はサクッと軽い食感に仕上げられており、全国で販売している。今回、満場一致での合格となった。

「たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ」(300.24円)は、ふっくらと蒸し上げたたことブロッコリーやじゃがいもの野菜を組み合わせ、バジルソースをかけた一品。北海道、沖縄県を除く全国で販売している。今回、満場一致での合格となった。

また、TOP10に入らなかった開発担当者が選ぶイチ押し商品である「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」(397.44円)も、満場一致での合格となった。同商品は、脂ののった銀鮭を直火で香ばしく焼き上げた商品で、レンジで温めるだけで手軽に食べられる。北海道、沖縄県を除く全国で販売している。

なお、TOP10のうち「香る旨みつゆ 野菜かき揚げとわかめの冷かけうどん」(464.40円)と「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」(645.84円)は合格には至らなかった。