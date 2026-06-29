【2026年6月・7月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事では、セブン-イレブンから発売される新作スイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、ゴディバとコラボした白くまアイスや、クリームを包んだ大福など、今だけ楽しめる注目のラインナップとなっています!

2026年6月・7月の新商品5品まとめ(6月30日～7月6日)

「とろ生食感チーズケーキ」(302円)

価格 : 302円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

2種類のクリームチーズとクリームをふんだんに使用し、濃厚なのにさっぱり食べられる口当たりなめらかなとろける食感のチーズケーキです。

「ゴディバ 白くまの贅沢チョコレート」(496円)

価格 :496 円

販売地域 : 全国

ゴディバならではの本場ベルギー産チョコレートを使用した濃厚な味わいと、すっきりとしたフルーツの甘酸っぱさが、練乳のやさしい甘さと絶妙に調和したアイスです。

「いちごジュレ&なめらか杏仁」(248円)

価格 : 248円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、九州

果肉入りいちごを使用したジュレとなめらか食感の杏仁豆腐を組み合わせた杏仁豆腐です。

「クリーム大福BIG」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州

やわらかいもち生地でくちどけの良いクリームを包んだ大きな大福です。

※7月1日以降順次発売

「モーモーチャーチャー」(356円)

価格 : 356円

販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

ココナッツミルクと豆の甘煮などの具材を混ぜて食べるお汁粉風スイーツです。

※7月1日以降順次発売

まとめ

ベルギー産チョコレートを使用した「ゴディバ 白くまの贅沢チョコレート」は、暑い日にも濃厚なスイーツを楽しみたい人におすすめの一品。いちごの酸味がさっぱりとした後味をもたらしてくれる「いちごジュレ&なめらか杏仁」も夏にぴったりです!

また、今週はとろっとした食感が魅力の「とろ生食感チーズケーキ」や、クリームをたっぷり包んだ「クリーム大福BIG」など、なめらかな口当たりを楽しめるスイーツも登場。ココナッツミルクのやさしい味わいが広がる「モーモーチャーチャー」など、バラエティ豊かな商品がそろっているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用