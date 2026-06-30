セブン‐イレブン・ジャパンは7月3日、「スガキヤ」を展開するスガキコシステムズとのコラボレーションフェア「スガキヤ×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を愛知県・岐阜県・三重県のセブン‐イレブン店舗で開催する。

スガキヤ×セブン‐イレブン 地元愛まつり

同フェアでは、東海のソウルフードとも呼ばれるスガキヤ監修のおむすびやラーメン、「クリームぜんざい」をイメージしたスイーツなど全9品を展開する。

「五目ごはん おむすびチャーシュー入り」(税込257.04円)は、スガキヤの人気サイドメニュー「五目ごはん」を参考に仕上げた。油揚げ・にんじん・たけのこ・ごぼう・しいたけ入りの五目ごはん。甘辛いチャーシューを中具に入れた食べ応えのあるおむすび。

「スガキヤ監修 五目ごはん おむすびチャーシュー入り」(税込257.04円)

「ざるラーメン」(496.80円)は、4種類のだしが効いた和風醤油つゆが特長。醤油感と甘みの強い味わいで、ボリュームのある麺やチャーシュー、メンマとよく絡み、暑い季節にぴったりの一品。

「ネギラーメン」(429.84円)は、まろやかな豚骨ベースのスープに魚粉を加えて和風とんこつ味に仕上げた。シャキシャキの白髪ねぎとともに味わうピリ辛ラーメンで、ミニサイズのため子どもでも食べやすいのが特長。

「冷しラーメンサラダ」(397.44円)は、野菜がしっかり摂れる彩り豊かなラーメンサラダ。スガキヤの味わいをイメージしたドレッシングは、フレッシュな野菜、つるっとした麺と相性が良く、さっぱりと食べられるヘルシーなメニュー。

「五目ごはんの具!きんぴら風」(235.44円)は、スガキヤの定番「五目ごはん」の具材をイメージし、ごぼう・たけのこ・にんじん・油揚げ・しいたけをきんぴら風に仕上げた惣菜。

「和風とんこつ風味パウダー」(27円)は、スガキヤの和風とんこつスープをイメージしたパウダー。別売りの「揚げ鶏」に振りかけると、やさしい豚骨と魚介の風味が楽しめる。

「まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー」(429.84円)は、スガキヤのヨーグルトシェークをイメージしたストローで味わう新感覚のスイーツ。メロンゼリー・ヨーグルトゼリー・ホイップクリームを組み合わせた。

「スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー」(429.84円)

「まぜまぜスイーツ クリームぜんざい」(429.84円)は、スガキヤで人気のクリームぜんざいをイメージしたストローで味わうスイーツ。ふんわりとしたホイップクリーム、つぶつぶ食感のつぶあん、濃厚なあんみるく、ぷるぷるとしたわらび餅という多彩な食感・味わいを楽しめる。

「スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ クリームぜんざい」(429.84円)

「クリームぜんざい、アイスバーにしちゃいました!」(199.80円)は、スガキヤの定番スイーツ「クリームぜんざい」をイメージしたアイスバー。たっぷりのつぶあんをミルクアイスでコーティングした。