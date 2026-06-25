国民的アニメシリーズの第1弾『美少女戦士セーラームーン』が、7月10日からテレビ埼玉(テレ玉)で放送される(毎週金曜23:30～)。1992年から93年にテレビ朝日系で放送され、「月にかわっておしおきよ」の決めゼリフでも広く知られる、美少女バトルアニメの原点的作品だ。

月野うさぎが月の戦士に

同作は、ふつうの女の子が変身して悪と戦う“美少女バトルアニメ”というジャンルを切り開いた作品。幅広い世代に愛され、セーラームーンのキメぜりふ「月にかわっておしおきよ」は、普段アニメを見ない人にまで浸透する流行語となった。

主人公の月野うさぎは、ちょっぴりドジで泣き虫な中学2年生。ある日、黒ネコのルナから、自分が月の戦士・セーラームーンだと告げられる。

ルナは、ほかのセーラー戦士とともに月のプリンセスを探してほしいと、うさぎに伝える。こうして、うさぎは月の戦士セーラームーンとなり、街の人々からエナジーを奪うダークキングダムの妖魔と戦うことになる。

三石琴乃、久川綾、富沢美智恵ら出演

声の出演は、月野うさぎ役の三石琴乃、水野亜美役の久川綾、火野レイ役の富沢美智恵、木野まこと役の篠原恵美、愛野美奈子役の深見梨加、ルナ役の潘恵子、アルテミス役の高戸靖広、地場衛役の古谷徹、大阪なる役の柿沼紫乃、海野ぐりお役の難波圭一、古旗元基役の佐藤浩之、ジェダイト役の小野坂昌也、ネフライト役の森功至、ゾイサイト役の難波圭一、クンツァイト役の曽我部和恭ら。

放送当時に見ていた人はもちろん、幅広い世代のファンや、まだ作品を見たことがない人も楽しめる機会となりそうだ。

【編集部MEMO】

『美少女戦士セーラームーン』は、武内直子氏の漫画を原作にしたテレビアニメシリーズ。1992年から放送され、ふつうの女の子が変身して仲間とともに悪と戦う物語で人気を集めた。主人公・月野うさぎがセーラームーンとして成長していく姿や、個性豊かなセーラー戦士たちの活躍、ロマンス、友情を描き、国内外で幅広い世代に支持されている。

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