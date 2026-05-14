サンキューマートに5月下旬から、「たまごっち」の新作アイテムが登場。このほど、「マイナンバーカード用クリアケース」をはじめ、人気アイテムの先行予約がスタートしました。

⋱ 🌟先行予約受付中🌟 ⋰

『#たまごっち』アイテム新商品

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超大人気アイテムの

「マイナンバーカード用クリアケース」も

新しいデザインになって登場❕

各6枚入りだからシェアもオススメだよ☝️

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🍨WEB先行予約:好評受付中

https://thankyoumart.jp/collections/tamagotchi

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🍨店頭販売:5月下旬～入荷順次

(@thankyoumartより引用)

サンキューマート「たまごっち コラボ マイナンバーカード用クリアケース」(429円)

今回の「たまごっち」アイテムは、大人気の「マイナンバーカード用クリアケース(6枚入り)」をはじめ、「ポップコーンポーチ」「B6リングノート」「エコバッグ」「パーツシール」など、たまごっちたちがポップに描かれた新デザインのアイテムが多数登場。特に、大切なマイナンバーカードを保護してくれるクリアケースは、6枚入りで、家族や友達とシェアするのも楽しそうです。

サンキューマート「たまごっち コラボ マイナンバーカード用クリアケース」(429円)

SNSで紹介されると、「ぎゃぁぁああああああ みみっち絶対に欲しすぎる!!!!」「いちごっちとやんぐまめっち可愛すぎる」「マジで可愛い欲しすぎ」「これのためにそろそろマイナンバーカード作ろうかな」と大人気。推しキャラがいるなら、早めに予約入れた方が良さそうです。

現在、WEB先行予約が行われており、いずれも6月上旬より順次発送される予定。店頭販売は5月下旬から順次スタートです。可愛さと実用性を兼ね備えた、サンキューマートのたまごっちアイテム。気になる方は、早めにチェックしてみてくださいね。