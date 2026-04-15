バンダイは、たまごっち30周年を記念して、「Tamagotchi nano colorful」シリーズより「まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー」(各6,600円)を発売する。予約受付は、4月15日16時よりバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて開始する。商品お届けは2026年8月予定。

たまごっち30周年記念の「Tamagotchi nano colorful」

「まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー」は、たまごっち30周年を記念した「Tamagotchi nano colorful」シリーズから、歴代のまめっちが大集合しアイテム。本体デザインは、30周年を記念した「30thいえろー」と「30thぶるー」の2色を展開する。

「Tamagotchi nano colorful」は、「Tamagotchi nano」シリーズをカラー液晶・充電式にした全長約4㎝の手のひらサイズのたまごっち。キャラクターをより美しく、かわいく表現できるようになり、充電機能でより長く遊べる仕様だ。

歴代まめっちを育てよう!

「まめっちメモリーズ」では、初代のベビっちから育て始め、まめっちに成長したあとは、どんどん歴代のまめっちにチェンジしていく。お世話の仕方は、ごはん・おやつをあげて、時々うんちの掃除をしてあげるおなじみの方法だ。

お世話しているまめっちによって、ミニゲームも変化する。「たまごっち」「超じんせーエンジョイ! たまごっちプラス」「Tamagotchi iD L」「Tamagotchi Uni」など、各ゲームをオマージュした20以上のミニゲームで遊ぶことが可能だ。当時のミニゲームと遊びが違うミニゲームや、一部オリジナルのミニゲームも実装されている。

さらに、時間によって、他のたまごっちたちが遊びに来たり、まめっちがおどうぐで遊んでいる様子も見ることができる。まめっちを最後までお世話すると、特別演出とまめっちからのメッセージが出現。まめっちの成長を見届けられるようお世話をしていこう。

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