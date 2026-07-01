ポケモンは7月17日から、三菱地所と共同で「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチpresented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」を横浜みなとみらいで開催する。

Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチpresented by MITSUBISHI ESTATE GROUP

ポケモンの寝顔を探すスタンプラリー

睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」のリリース3周年を記念して、横浜みなとみらいにてイベントを開催する。会場では、ポケモンの寝顔を探すスタンプラリーを楽しめる。ポケモンの寝顔を研究するネロリ博士に協力をして、2つのイベント会場「ランドマークプラザ」「MARK IS みなとみらい」を回りながら、さまざまなポケモンに出会うことができる。スタンプラリーやイベント会場への入場は無料。

MARK IS みなとみらい(館内イメージ)

みなとみらい駅の中央改札口を出てすぐの、MARK IS みなとみらいB4F「えきまえ広場」では、カビゴンがお出迎え。スタンプラリーの台紙を手に入れて、ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの中のスタンプコーナーを探し、スタンプを集める。涼しい館内を巡るスタンプラリーは、暑い夏でも快適に楽しめる。

MARK IS みなとみらいB4F「えきまえ広場」

スタンプ台は、ランドマークプラザ3F、4F、5Fと、MARK IS みなとみらい1F、2F、5Fに設置される。

スタンプを3つ集めると「みなとみらいポイントアプリ」200円OFFクーポン、スタンプ6つでオリジナルステッカーがもらえる。200円OFFクーポンの獲得には、事前にアプリのダウンロードが必要。クーポンは1日先着1,000名に配布する。

スタンプラリーの台紙、各ノベルティがなくなり次第、終了となる。

スタンプラリー

スタンプラリー台紙

巨大カビゴンのフォトスポットやガチャが登場

ランドマークプラザ1F「サカタのタネガーデンスクエア」に、大きなカビゴンが登場する。カビゴンの周りには、ポケモンの寝顔の写真が装飾され、癒やしを感じさせるエリアに。大きなカビゴンたちといっしょに、撮影を楽しめる。また、メッセージコーナーではきのみのデザインのカードにメッセージを書き、カビゴンの周りに飾ることができる。

おやすみカビゴン広場

ランドマークプラザ3F イベントスペースには、オリジナルグッズ入りの「メガポケモンガチャ」(1回2,000円)が登場する。ランダムで、Pokémon Sleepデザインのマフラータオル(全4種)のいずれか1種が当たる。

メガポケモンガチャ

メガポケモンガチャ景品

全29種類のグッズを販売「Pokémon Sleep ショップ」

MARK IS みなとみらい1F「みんなのアトリエ」に「Pokémon Sleep ショップ」が登場。オリジナルのイベントグッズを販売する。

グッズリスト

Pokémon Sleepデザインのポケモン30周年のロゴをあしらった「30周年おやすみピンバッジ」や、幅約70cm×高さ約60cmのカビゴンの「BIGクッション」、Pokémon Sleep3周年を記念したキービジュアルを使ったグッズとして、ショッピングバッグや、Tシャツなどを展開する。そのほか、Pokémon Sleepの寝顔の写真をイメージした連れ歩きポーチや、癒やしの雰囲気を感じられるクリアボトルやバケットハット、「おやすみぷっくりシール」など、全29種類をラインナップする。

なお、7月17日～26日のPokémon Sleep ショップへの入場は事前抽選となり、当選者には整理券を配布する。また、本イベントのグッズは、8月24日以降に事後通販を予定している。

ゲームに登場するドリンクをイメージした特製ドリンク

MARK IS みなとみらい1F「Pokémon Sleep ドリンクスタンド」には、Pokémon Sleepに登場するドリンクをイメージした、「はやおきコーヒーゼリー」や「あくまのキッスフルーツオレ」など、全4種の特製ドリンクが登場する。また、ドリンク1杯の注文につき、オリジナルコースター(全6種)をランダムで1点プレゼントする。

特製ドリンクメニュー

「おひるねかいふく装置」を体験できる

3周年を記念し、トヨタ自動車が開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」とPokémon Sleepが初めてタイアップ。同ゲームならではの演出とともに、モンスターボールデザインの「TOTONE」を体験できる。また、希望者は睡眠計測サービス「InSomnograf(インソムノグラフ)」による脳波測定も体験できる。体験者には、脳波測定結果を掲載したオリジナルデザインのレポートをプレゼントする。場所はMARK IS みなとみらい5F、体験は無料となっている。

Pokémon Sleep×トヨタ自動車

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Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

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