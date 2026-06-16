ファミリーマートは6月16日、「ポケモン GO ギフトカード」を購入して応募すると抽選でゲーム内で使用できる道具セットが当たるキャンペーンを開始した。

「ポケモン GO ギフトカード」を購入&応募で"道具セット"が当たるキャンペーン

「ポケモン GO ギフトカード」購入で"道具セット"が当たる

OS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」専用のポケモン ギフトカードを7,000円分購入し、専用Webページから応募をすると、ゲーム内で使える「道具セット」のゲームコードが抽選で150名に当たる。1口7,000円で応募でき、「ポケモン GO ギフトカード3,500円」は2枚購入で1口応募できる。実施期間は2026年6月16日～7月13日、応募期限は2026年7月14日23:59まで。

道具セット

「ポケモン GO ギフトカード(3,300ポケコイン)」(3,500円)

「ポケモン GO ギフトカード(7,000ポケコイン)」(7,000円)

「ポケモン GO Fest 2026：東京」限定デザインギフトカード販売

東京臨海副都心で2026年5月29日～6月1日に開催されたリアルイベント「ポケモン GO Fest 2026:東京」でのみ販売された限定デザインギフトカードを、約2,000店舗限定で6月16日より販売している。数量限定商品となる。取扱店舗はファミリーマートのホームページで案内している。

「Pokémon GO Fest 2026:東京 限定デザインギフトカード(7,000ポケコイン)」(7,000円)

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