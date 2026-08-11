星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は9月1日から、「ヒモノBar」を開催する。

同施設が位置する静岡県は、アジの干物の生産量・購入量ともに全国1位を誇る名産地であり、秋は脂がのった魚が多く干物作りに最適なシーズン。本イベントでは、干物をモチーフにしたBar空間にて、熱海だいだいサクラマスや金目鯛を使用した「ヒモノの包み焼き」、静岡の日本酒をアレンジしたオリジナルカクテルを提供する。今年は新たに、七輪を埋め込んだハイテーブルでお酒やヒモノを満喫できるバルコニー席が登場し、より開放的な空間で干物の新しい楽しみ方を提案する。期間は2026年9月1日～11月30日まで。

2種の「ヒモノの包み焼き」が登場

静岡の名産でもある干物を包み焼きとして味わえる

熱海ならではの「熱海だいだいサクラマス」や「金目鯛」をメインに、ハーブや柑橘、トマトなどと合わせて2種の包み焼きに仕立てた。包みを開けた瞬間、グツグツと沸き立つ音とともに、凝縮された干物の旨みや柑橘の爽やかな香りが広がる。じっくりと火入れしながら目の前で仕上げ、従来の「焼く」だけではない蒸し焼きの柔らかな食感と干物の美味しさを体験できる。「ヒモノの包み焼き1種とヒモノ串セット」は2,000円。

干物と相性抜群の地酒を使った日本酒カクテル

富士山の雪解け水に恵まれた静岡県は、屈指の酒どころでもある。今回は地元の酒造が作る、白ワイン酵母を使用した発泡性日本酒をベースにしたオリジナルカクテルを用意した(900円～)。 柑橘を思わせるフレッシュな香りと複雑な味わいが、洋風に仕立てたヒモノの包み焼きの旨味をより一層引き立て、マリアージュを楽しむことができる。

七輪を埋め込んだバルコニー席で、夜景とともに味わう

ホテル最上階の「ソラノビーチ Books&Cafe」を、干物のフォルムや網をモチーフにした装飾でBar空間へと設える。今回新たに登場した七輪を埋め込んだハイテーブルでは、目の前で料理を仕上げて出来立てを味わえる。眼下に広がる熱海の夜景を眺め、夜風に当たりながら、ヒモノの包み焼きや定番のアジの干物を炙って楽しむ贅沢な時間。