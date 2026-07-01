木村拓哉、『BABA抜き』現最弱王としてリベンジ参戦「来たからにはおもいっきりいきますよ!」

「来たからにはおもいっきりいきますよ!」――11日に放送されるフジテレビ系バラエティ特番『BABA抜き最弱王決定戦2026夏』(21:00～)で、現最弱王・木村拓哉がリベンジ参戦する。相葉雅紀は32回目の“ババ抜き”挑戦。黒木華、小池栄子、坂本花織、仲里依紗ら総勢22人が熱戦を繰り広げる。

木村拓哉「“王”だよね?」

2012年に第1回大会が開催されて以降、数々の名勝負が繰り広げられてきた『BABA抜き最弱王決定戦』。豪華芸能人が一堂に会し、シンプルにババ抜きで勝負する企画ながら、ババを持った瞬間に崩れてしまう表情や、持ち札を別の人に渡すチャンスがある“シャッフルボタン”を必死に探す姿、対戦相手との駆け引きが見どころとなっている。

今回も予選5試合を実施。各試合で最後までババを持っていた人物が“ザッキーチャンス”に進出し、決勝進出者を決める。

今年1月3日に放送された『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』で、まさかの最弱王となった木村拓哉もリベンジ参戦。相葉から「最弱王としての参戦になります」と声をかけられると、木村は「“王”だよね?」とおちゃめに返答。さらに「来たからにはおもいっきりいきますよ!」と宣言する。

板垣李光人、岡山天音、坂本花織ら14人が初参戦

今回参戦するのは、相葉、えなりかずきをはじめ、石原良純、板垣李光人、岡山天音、おヨネ(モナキ)、勝地涼、北村一輝、木村、熊元プロレス(紅しょうが)、倉科カナ、黒木華、劇団ひとり、小池栄子、坂本花織、高橋克実、仲里依紗、のん、深川麻衣、正門良規(Aぇ! group)、山崎育三郎、ローラの22人。初参戦は14人となる。

予選第1試合には、初参戦の板垣、熊元、仲に、4回目の挑戦となるローラが登場。ババが手元にやってきた熊元がシャッフルボタンを懸命に探す様子に、見守る木村らは大爆笑する。

第2試合は、勝地、高橋、のん、深川という全員初参戦のメンバー。のんは「ババを引いてもらったとき“やったー!”と思ったけど、顔に出しちゃダメだから練習してきた顔をした! できていたと思う!」と笑顔で振り返るが、見守る相葉らからは「できてた!?(笑)」の声が飛ぶ。

相葉雅紀は32回目の挑戦

第3試合には、世間に旋風を巻き起こしているモナキから、おヨネが初挑戦。同じく初挑戦の石原、そしてともに2回目の挑戦となる黒木、劇団ひとりが登場する。モナキでババ抜きをした際に一番強かったというおヨネが、今回も強運を発揮できるのか注目だ。

第4試合には、えなり率いる組に、初登場の岡山、最弱王経験者の北村、そしてえなりのことが大好きだという小池が集結。負ける姿が想像できないメンバーの中で、決勝に“負け上がって”しまうのは誰なのか。

予選ラストの第5試合には、32回目の挑戦となる相葉と、初参戦の倉科、坂本、正門、山崎が登場。過去7回、最弱王に輝いている相葉だが、32回目ともなるとどこか気持ちに余裕が生まれている様子だ。

また、世界フィギュアスケート選手権で日本勢最多記録となる4度目の世界女王に輝き、現役生活を締めくくった坂本が、ババ抜きでも勝負強さを見せるのかにも注目が集まる。

【編集部MEMO】

相葉雅紀は、1982年12月24日生まれ、千葉県出身。嵐のメンバーとして音楽活動をはじめ、バラエティ、ドラマ、司会など幅広く活躍している。フジテレビ系では『VS嵐』『VS魂』などで長年番組を支え、『BABA抜き最弱王決定戦』では番組ホストとして、豪華出演者たちの駆け引きと素顔を引き出してきた。

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