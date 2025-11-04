木村拓哉と工藤静香の次女でモデル・女優のKoki,が、「第42回ベストジーニスト2025」の協議会選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席した。

Koki,は、抜群のスタイルが際立つデニムのセットアップで登場。「この賞をいただけてとても光栄です。ジーンズは私のスタイルの中でマストハブアイテムの一つなので、この賞をいただけること、とてもうれしく思います」と喜びを語った。

父・木村拓哉は1994年～1998年に5年連続で受賞し、殿堂入り。親子2代での受賞となったが、Koki,は家族からお祝いの言葉をもらったと言い、「父が5回連続ベストジーニストに選んでいただいているんですけど、父が受賞したときにどういうルックで行ったんだろうなと調べて、やっぱりかっこいいな、似合うなと思いました」と笑顔で話した。

日本ジーンズ協議会が主催する「ベストジーニスト」は、最もジーンズが似合う有名人を表彰する賞。今回は、SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」で、男性は目黒蓮が2年連続受賞、女性は今田美桜が初受賞(映像出演)。また、「協議会選出部門」はKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANA、「協議会選出部門 特別貢献賞」は花江夏樹、「次世代部門」は猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。さらに、ポケモン/ポケモンセンターも「協議会選出部門 特別貢献賞」に選出された。