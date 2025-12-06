俳優・歌手の木村拓哉が、フジテレビ系バラエティ特番『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』(1月3日18:00～)で、「ババ抜き最弱王」企画に3年ぶりに出演する。

芸能人が一堂に会し、ただただババ抜きをするだけのいたってシンプルな企画。ドラマや映画、舞台など映像作品でさまざまな役柄を演じ分ける俳優陣や、真剣勝負の世界に身を置くトップアスリートらの、“ババを持った瞬間”に思わず崩れてしまう表情や、持ち札を別の人に渡すチャンスが持てる“シャッフルボタン”を一生懸命探す姿など、たった1枚の“ババ”に翻弄される姿や、対戦相手との本気の駆け引きが見どころだ。

3年ぶり3回目の参戦となる木村は、番組ホストの相葉雅紀と同じ卓で初めて対戦。木村のカードを引くことになった相葉は「めちゃくちゃ緊張してます。(木村は)大好きな先輩なんですけど、対戦するとなると…」と緊張した面持ちだ。

相葉と木村らが対決するのは、予選第5試合。その戦いを見守るえなりかずきらも、第5試合のメンバーのただならぬ雰囲気に「大丈夫だよね…?」と緊張感が高まる。相葉が「こんな木村さんの姿、見たことないんじゃないかな」と話す木村の姿にも注目だ。

(C)フジテレビ