「正直にお話ししましょうか?」船越英一郎、プライベートに関する質問に正直回答「大変ですよ!」

「新しい家族がいますので…」俳優の船越英一郎が6月28日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』(7月7日スタート 毎週火曜21:00～21:54 ※初回拡大スペシャル)に登壇。子育てに奮闘している日々について語った。

船越英一郎

船越英一郎、今田美桜のおうちでの過ごし方に本音

船越のほか、今田美桜、磯村勇斗、及川拓郎監督も登壇した今回のイベント。医学生から寄せられた質問にキャスト陣が回答するコーナーが設けられ、作品にまつわる質問が集まったが、中には「梅雨のおうちでの過ごし方は?」といったプライベートに関する質問も。

「正直にお話ししましょうか?」と含みたっぷりに切り出した船越は、「今、新しい家族がいますので……家族サービスに徹しておりますよ」と語る。

松下萌子と再婚し、2024年に第1子が誕生した船越。「ワンちゃんは5歳、赤ちゃんはまだ2歳になっていませんから、家に帰ると大変ですよ! 趣味なんかにハマっている場合じゃありません!」と子育てに奮闘していると明かした。

さらに、「雨の音を聞いて、コーヒーを飲んでいる」という磯村の回答を引き合いに出し、「そんな風流なことしてられないよ!」と声を上げた船越は、「ソファから動かない」という今田の回答に対しても「ソファから離れない1日を過ごしたいよ!」と本音をこぼしていた。