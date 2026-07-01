「新しい家族がいますので…」俳優の船越英一郎が6月28日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』(7月7日スタート 毎週火曜21:00～21:54　※初回拡大スペシャル)に登壇。子育てに奮闘している日々について語った。

  • 船越英一郎

    船越英一郎

船越英一郎、今田美桜のおうちでの過ごし方に本音

船越のほか、今田美桜、磯村勇斗、及川拓郎監督も登壇した今回のイベント。医学生から寄せられた質問にキャスト陣が回答するコーナーが設けられ、作品にまつわる質問が集まったが、中には「梅雨のおうちでの過ごし方は?」といったプライベートに関する質問も。

「正直にお話ししましょうか?」と含みたっぷりに切り出した船越は、「今、新しい家族がいますので……家族サービスに徹しておりますよ」と語る。

松下萌子と再婚し、2024年に第1子が誕生した船越。「ワンちゃんは5歳、赤ちゃんはまだ2歳になっていませんから、家に帰ると大変ですよ! 趣味なんかにハマっている場合じゃありません!」と子育てに奮闘していると明かした。

さらに、「雨の音を聞いて、コーヒーを飲んでいる」という磯村の回答を引き合いに出し、「そんな風流なことしてられないよ!」と声を上げた船越は、「ソファから動かない」という今田の回答に対しても「ソファから離れない1日を過ごしたいよ!」と本音をこぼしていた。

「え～!」「どうしよう(笑)」今田美桜が困ってしまった“医学生からの質問”とは
「そんなところまで!?」磯村勇斗が撮影現場で驚かされたスタッフの行動とは
「正直にお話ししましょうか?」船越英一郎、プライベートに関する質問に正直回答「大変ですよ!」
大学生で出会い60年以上…結婚55年を迎える音楽夫妻、2人で大ヒット曲を作詞作曲
祖母は日本にパーマ技術を伝えた“美容界のパイオニア”　6LDDKKSSの大豪邸に住む高嶋ちさ子の親友の正体とは
40歳でデビューしたジャズシンガー、12年前に愛息が“においを感じない”難病に
「一応芸能人なんで…」「合コンとか…」現役アイドル、リアルな婚活事情を告白　相手の希望年収も明かす
シンガーソングライター71歳、60代で宇宙飛行士を夢見て苦手な水泳を克服
93歳の編み物作家、4歳で編み物を始めて4年前には英の博物館に作品が収蔵される快挙を達成
日本を代表する芸能一家で育ったモデル、プロバスケ選手を目指して渡米した過去
『THE SECOND』トットの優勝祝福、「金属バット」は2万件以上出現＝5月度テレビ番組ポスト数ランキング
テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第122回 『24時間テレビ』チャリティーランナー決定も募る不安　日テレ、フジ、夏フェス、甲子園、サッカーW杯…求められる暑さ対策と現実とは
関連画像をもっと見る