俳優の今田美桜が、7月スタートのテレビ朝日の新ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』(毎週火曜21:00～21:54)で主演を務めることが18日、わかった。

今田美桜、テレ朝7月期火曜ドラマで主演 若き救命医で医師役に初挑戦

同作は、映画『凶悪』(13)や『東京リベンジャーズ』シリーズ【21年～）、『PJ ～航空救難団～』（2025年）などを手掛けた高橋泉氏の完全オリジナル脚本による医療ドラマ。 救命救急医療の最前線を舞台に、救命医、救急隊員、警察官といった職業は違えど、「誰かを救いたい」という熱い思いを共有し、未熟ながらも“自分たちなりの正義”を果たそうとする若者たちが、理想と現実の狭間で葛藤しながらも、“命のバトン”をつなぐために奮然と立ち上がり、一歩ずつ成長していく姿を、“医療ドラマ”と“青春群像劇”で描写していく。

また、脚本の高橋氏に加えて今作の制作陣には、ドラマ『ドクターX』とTBS『TOKYO MER～走る緊急救命室～』のスタッフが集結している。

そして、今作の主演を務めるのは、朝ドラ後初の連ドラ出演となる今田。テレビ朝日ドラマ初主演にして、自身初の医師役に挑戦する。そんな今田が演じるのは、「どんな命も救うことをあきらめない」と心に誓い、横浜湾岸病院の救命救急科で働く若き救命医・春木遥。熱意は人一倍あるものの、救命医としてはまだまだ発展途上で、患者の死や患者が抱える問題にも全力で向き合おうとするが、そのたびに無力さを痛感しながら、必死にもがき、ひたむきに立ち上がっていく。

『ドクターX ～外科医・大門未知子～』では、看護師を熱演し、手術シーンにも参加した経験のある今田だが、今回演じるのは24時間体制で患者の命と向き合い、自らの手で手術や処置を行う救命医。すでに始まっている撮影にも意欲的に取り組み、「いざお医者さん側に立つと、見える世界が全然違う! 実際にメスを握ると、想像以上の緊張感がありますし、縫合も含めて医師役ならではの凄みを感じる日々です。毎日吸収することが多く、すごく充実しています!」とコメントしている。

コメント全文は以下の通り。

今田美桜

――出演オファーを受けた際のご感想を教えてください。

救命救急をテーマにした作品はたくさんありますが、今回は救命医と救急隊員、警察官が交わっているお話で、すごく面白いなと思いました。日々の撮影の中でも改めて、「人の命を救いたいという思いが、バトンのように受け継がれているな」と感じ、いろいろと考えさせられています。

――医師役は初めてですが、役づくりで準備されたこと、気を付けていることはありますか?

撮影現場に医療監修の先生がいてくださるので、専門的な所作などを都度教えていただき、家でも繰り返し練習しています。私は器用なタイプではなく、動きの流れの根底にある医療的な仕組みを理解しないと自然に動けないので、ひたすら体が覚えるまで練習していますが、やっぱり難しいですね！ と同時に、細かい仕組みを知れば知るほど興味深く、すごく勉強になっています。

――『ドクターX ～外科医・大門未知子～』では看護師を演じられましたが、今回はご自身がメスを握ることに。看護師役とは違う難しさはありますか?

『ドクターX』の時に学んだオペ室でのルールなど、今回も生かされている知識がある一方で、まだまだ知らないことがたくさんあるなとも感じています。『ドクターX』でも手術の様子はすぐ横で見ていたのですが、いざお医者さん側に立つと、見える世界が全然違うんですよ! 実際にメスを握ると、想像以上の緊張感がありますし、縫合も含めて医師役ならではの凄みを感じる日々です。毎日吸収することが多く、すごく充実しています! 本当にありがたい経験をさせていただいているなと思います。

――今回演じられる主人公・遥に対して、どのような印象をお持ちですか?

遥は人の心を動かすような情熱を持った人物。普通だとブレーキがかかってしまうような場面でも「患者を助けたい」という一心で、周りを巻き込みながら、突っ走ることができるんです。遥のように情熱でみんなに影響を与えることは、私自身には絶対できない! だからこそ憧れますし、演じながら“すごく頼もしい人が隣にいるような感覚”になり、心強さを覚えます。もちろん、遥はまだ若く、ちょっと常識外れな青臭い一面があるのも事実です。ですが、そこも子どもっぽいワガママに見えないよう、みんなが応援したくなるようなキャラクターとして演じていきたいです。彼女がいろんな経験を経て、どう成長していくのか、私自身も楽しみです。

――日々撮影は進んでいますが、現場の雰囲気はいかがですか?

とにかく明るくて、雰囲気はめちゃくちゃいいと思います。メインキャラクターを演じる俳優さんたちの世代が近いこともありますが、他愛のない話で盛り上がれる関係性で、安心感があるんです。そういう空気感が作品にも出てくれていたらいいなと思っています。 ――視聴者の皆様に向けて、メッセージをお願いいたします。

『クロスロード ～救命救急の約束～』は救命医、救急隊員、警察官がそれぞれ葛藤を抱え、もがきながらも、同じ目標や己の正義、いろいろな命や感情に向き合っていくドラマです。大人になればなるほど、心が大きく動くことはなかなかないものですが、撮影をしながら「泣いても笑っても朝が来るって、こういうことなのかな。大人の青春ドラマだな」と感じ、心を揺さぶられています。皆様にも「また明日からも頑張ろう」と思っていただける作品になれば幸いです。ぜひご覧ください!