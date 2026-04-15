高橋一生、柳沢慎吾に“胸ぐらをつかまれた”理由とは　中村アンも証言「非常に厳しく…」

「何度か胸ぐらを…」――高橋一生が思わず笑顔で明かしたのは、柳沢慎吾との撮影現場でのやり取り。テレビ朝日系ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』お披露目イベントでは、サプライズ登場した柳沢の“マシンガントーク”や、共演者が思わず吹き出してしまう撮影裏話が次々と飛び出した。

高橋一生

柳沢慎吾、サプライズ登場でトーク止まらず

高橋は14日、都内で行われたテレビ朝日『リボーン ～最後のヒーロー～』(14日スタート 毎週火曜21:00～)の第1話お披露目会&トークイベントに中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、柳沢慎吾、岸本加世子とともに登壇した。

今作で池谷更紗(中村)の父・金平を演じる柳沢について、高橋は「現場のムードメーカーで助かっています」と紹介。撮影現場での様子を聞かれると、「全くあのままだと思います。ずっと話しています」と笑顔で明かした。

一方、中村は柳沢の意外な一面も告白。「あくびには非常に厳しく……少しでもあくびをすると『あくびしただろ!?』とめちゃくちゃ怒られる(笑)。だから眠くてもこっそり……(笑)」と話し、会場を沸かせた。

さらに高橋も、「僕も叩き込まれています。(襟元を指しながら)よくここらへんをつかまれている」と打ち明けると、中村が「よく一生さんの胸ぐらをつかんでますよね?(笑)」と暴露。これに高橋も笑顔を見せながら、「何度か胸ぐらをつかまれています……(笑)」と認め、笑いを誘った。

ただ、あくまで仲の良さゆえのやり取りのようで、司会者から「距離感が近いんですね」と振られると、高橋は「物理的にも近いですからね(笑)」と絶妙に切り返していた。

イベント後半では、柳沢と岸本がサプライズで登場。登壇直後からマシンガントークを繰り広げる柳沢の影響で、NGが出ることがあったそうで、中村は「もうお芝居にならないんですよ(笑)」と苦笑い。岸本も、「本当によくアンちゃんが吹くんですよ。だから私も吹いちゃう(笑)」と、和気あいあいとした撮影現場の裏側を振り返っていた。