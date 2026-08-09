現在公開中のWヒーローによる2本立て映画、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』より、オフショットが解禁された。

テレビシリーズでは絶対に見られない!? CODEのエージェント大集合・整列ショット

7月24日に全国公開され、Filmarks初日満足度ランキング(2026年7月27日 Filmarks調べ)で第2位、映画.comの口コミ評価では★4.5(2026年7月29日時点)を記録した映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』より、撮影の裏側を捉えたオフショット5点が解禁された。

曽野舜太(M!LK)演じる最恐のダークヒーロー：玖門宗馬／仮面ライダー夢現。映画の中では狂気をはらんだ冷たい目線が印象的な役だが、今回解禁されたのは“カット”の声がかかった瞬間に見ることができる、曽野舜太本人の明るい素顔だ。

想定より思い切り抱きしめられて思わず笑みがこぼれる曽野の姿や、今井竜太郎（万津莫／仮面ライダーゼッツ）と仲良く“滅ポーズ”（M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」に登場するポーズ）を決める様子、クランクアップ時に花束を手に今井と肩を組んで笑い合う仲睦まじい姿などが解禁。

さらに「CODEのエージェント大集結」のシーンもオフショットが公開。個性豊かなCODEのエージェントメンバーが一列に整列した姿も確認できる。

傷だらけの姿で笑顔を向ける長田光平（弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ）に、全員集合ショットも！

映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』では、オフショット6点が解禁された。

解禁された写真には、長田光平(弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ)に加え、本編映像にも登場したジャルジャルの後藤淳平と福徳秀介（ハイジャック犯ジュダー・レナルド)、更に2人のハイジャック犯を捕まえようとする安田啓人（和仁淵力哉)とパトラン(声・子安武人)が、メガホンを取った福沢博文監督と共に笑顔で集合する姿が収められている。

また顔も腕も傷だらけの状態で高橋努(長谷誠／ギャバンキラー)と共にクランクアップを迎え、カメラに元気な笑顔を向ける長田の姿や、次元を超えて集合した各多元地球のギャバンたち、そしてギャバンらを支えるレギュラーキャストの豪華集合ショットも公開されている。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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