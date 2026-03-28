1966年の放送開始から、常に人々に夢と勇気を与え続けてきた「ウルトラマンシリーズ」は、来る2026年、シリーズ60周年を迎える。この大きな節目を彩るべく、2026年3月28日、アニバーサリー作品の幕開けを告げる最新プロモーション映像を公開した。

本映像では、シリーズの原点である「ウルトラマン」、平成三部作の金字塔「ウルトラマンティガ」、そして次世代を牽引する「ウルトラマンゼロ」の3大ヒーローが並び立つ、圧巻の「ウルトラマンシリーズ60周年記念 第4弾ビジュアル」を解禁。昭和・平成・令和と、それぞれの時代を照らした光が一つに集結する。

さらに、映像後半では、次なる時代を担う「新たな光の巨人」のシルエットが姿を現す。60年にわたり受け継がれてきた「光の絆」は、果たしてどのような形で次世代へと託されるのか。その全貌が明かされる日は、すぐそこまで迫っている。

ウルトラマンが描き続けてきた「勇気」「希望」「思いやり」。その普遍的なメッセージを未来へと繋ぐ、新たな物語の始動に注目したい。

ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト

1966年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現した。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」を届けてきたウルトラマンシリーズは、2026年に放送開始60周年を迎える。

この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ 60周年プロジェクト」を展開中だ。 長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていき、シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指す。

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