JR東海は、愛知県豊橋市、JTBコミュニケーションデザインと連携し、「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念した特別企画「希望がこだまする! 光の旅路 in 豊橋」を実施すると発表した。実施期間は2月28日から4月26日までとされている。

「希望がこだまする! 光の旅路 in 豊橋」限定イラスト

「希望がこだまする! 光の旅路 in 豊橋」は、ウルトラマンシリーズの世界観を体験できるVRイベントを豊橋市に誘致し、それを起点に地域の観光資源や特産品の魅力を発信することで、地域経済の活性化を図る取組み。JR東海と豊橋市は2024年、コンテンツを活用した地域活性化に関する協定を締結しており、その枠組みを活用した企画となる。

特別企画の一環で、VRイベント「光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー」を豊橋駅前「COCOLA AVENUE」で開催。ウルトラマンのエスコートで「光の国ミュージアム」を巡り、シリーズの歴史紹介、巨大怪獣の展示、迫力あるバトルシーンを体感できる内容になるという。VRゴーグルを装着し、自由に歩き回りながら写真撮影も可能。イベントは有料で、JR東海のキャンペーンサイト「推し旅」から事前申込みが可能となる。

VRイベント告知ビジュアル

豊橋市内各所にグラフィティアート装飾が登場する

JR豊橋駅にシリーズ60周年ビジュアルパネル展示が登場

ARで出現するウルトラヒーローたちと、AR体験・重ね捺しスタンプラリースポット

その他、今回の企画限定のイラストを使用したグッズと限定パッケージの地元特産品をVRイベント会場で販売するほか、JR豊橋駅を起点に市内各所でウルトラマンシリーズの大型装飾と展示を実施。市内5カ所を巡るAR体験と重ね捺しスタンプラリーも用意し、街歩きを通じてウルトラマンの世界観を楽しめるしくみをつくる。

東海道新幹線車内限定コンテンツとして、走行中の車内で利用できるARフォトフレームも提供する。体験後に発行されるデジタル乗車証明を豊橋観光案内所で提示すると、限定イラストを使用したクリアファイルが進呈される。