円谷プロダクション(以下、円谷プロ)は、「ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ」を3月14日～4月5日の期間、東京ソラマチ 5階スペース634(東京都墨田区押上1丁目1-2)にて開催する。

「ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ」

本イベントは様々なウルトラヒーローが登場する写真撮影会「ウルトラショット」と展示コーナー、グッズ販売コーナーを用意。最新作をはじめとするシリーズファンの方がじっくり楽めることはもちろん、観光や買い物の合間で家族や友人と気軽に楽しめるイベントだ。

ウルトラヒーローとの撮影会「ウルトラショット」では「ウルトラマンオメガ」が毎日登場するほか、日替わりで登場するウルトラヒーローとの思い出を作ることができる。また、展示エリアではウルトラヒーローの”絆”をテーマにウルトラマンオメガやニュージェネレーションウルトラマンたちの展示をはじめ、ウルトラマンシリーズ60周年を記念したコーナーなどを楽しめる。

みどころ1:ウルトラショット

ウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」では、ウルトラマンオメガが毎日登場。!ウルトラマンオメガ以外の登場ヒーローは後日、ウルトラヒーローズEXPO公式X(@m78expo)で案内する。各回定員になり次第、受付を終了。また、TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダードプラン会員の方には、撮影したデータをプレゼントする。

みどころ2:展示コーナー

最新TVシリーズ『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』 と、『ウルトラマンオメガ』の展示コーナーが登場。テレ東6局ネットにて1月24日から毎週土曜あさ9時～放送中の『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』コーナーでは「ウルトラマンゼット」「ウルトラマンジード」をはじめとするたくさんのニュージェネレーションウルトラマンが会場でお出迎え。そして、1月に最終回が放送されたTVシリーズ『ウルトラマンオメガ』の展示コーナーでは、作中でのウルトラマンオメガの戦いを振り返ることができるジオラマや作品に登場したアイテムを展示。写真撮影も可能だ。

また、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した展示コーナー『ウルトラマンシリーズ60周年』も登場。ニュージェネレーションウルトラマンを中心にウルトラヒーローたちの迫力ある展示を楽しめる。

みどころ3:グッズ販売コーナー

会場内ではグッズ販売コーナーを設置。 さらに、東京スカイツリータウン・ソラマチ4階のウルトラマンオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78 東京スカイツリータウン・ソラマチ店」でも買い物が可能だ。円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」ではプレシャスカラーの新アイテム「マフラータオル」をはじめとした関連グッズの先行予約を実施予定。

東京ソラマチにてイベント開催記念 チェキ撮影会実施!

イベント開催を記念して、ウルトラヒーローとのチェキ撮影会を開催する。

場所：東京ソラマチ︎5Fイーストヤード12番地 特設会場

開催日：2026年2月28日(土)、3月1日(日)、3月7日(土)、3月8日(日)

チェキ撮影参加券：1枚1,000円

チケット発売日：2026年2月7日(土)10時～、詳細は「ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ」イベント公式サイトを確認のこと。

入場者プレゼント

チケット1枚につき、「ウルトラマン カードゲーム」PRカード「ウルトラマンギンガ」を1枚プレゼントする。なお、2025年6月に開催された「ウルトラマン カードゲーム」公認大会にて配布されたカードと同一のもの。

開催概要

タイトル：ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ

会場:東京ソラマチ5階スペース634(東京都墨田区押上1丁目1-2)

開催日程:2026年3月14日(土)～4月5日(日)23日間

開催時間:入場時間指定入れ替え制 (1)10:30～12:30 (2)13:00～15:00 (3)15:30～17:30

チケット

一般入場券1,600円

優先入場券2,100円(おとな・こども同額、3歳以上有料)

優先入場券は、一般入場券をお持ちの方よりもいち早く入場できるチケット。詳細は公式サイトを確認のこと。

発売日

TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダード会員先行販売:2026年2月13日(金)10時～

一般発売:2026年2月14日(土)10時～(ローソンチケット、アソビュー!にて販売)

