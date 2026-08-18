ちいかわファンにとって毎年の楽しみとなっている「ハッピーバッグ」に、2027年の干支「未(ひつじ)」をテーマにした豪華セットが登場しました。
干支モチーフの限定ぬいぐるみは注目ポイント
今回のハッピーバッグ最大の魅力は、未年仕様の「干支ぬいぐるみS」。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3キャラクターがひつじ姿になって登場します。思わず飾りたくなる愛らしいデザインで、新年を彩るインテリアとしてもぴったりです。
さらに、毛を刈られて地肌があらわになった「刈られちゃったマスコット」もセットに含まれているなど、ちいかわらしいユーモアあふれる世界観を楽しめる内容となっています。
豪華10アイテム入りの充実内容
ハッピーバッグの価格は11,000円。セット内容は以下の通り。
- 外装トートバッグ
- 干支ぬいぐるみS(ちいかわ・ハチワレ・うさぎ)
- 刈られちゃったマスコット
- われわれがつくりましたフェイスタオル
- アクリルスタンド
- 7連アクリルキーホルダー
- くりまんじゅうの買い出しホワイトボード
- プリクラ風アクリルステッカー
- ゲームッ！なハチワレの福袋ミニトートバッグ
- ポストカードブック(全14柄)
実用性の高いトートバッグやタオルから、コレクションしたくなるアクリルグッズ、ポストカードブックまで、幅広いラインアップが揃っています。
予約受付は2026年8月26日11時から9月2日正午まで、商品発送は2026年12月中旬を予定しています。また、公式サイトによると、受注生産のため個数制限はなしとのこと。
この発表にXでは、「待ってましたー！！！！！！」「毛狩られてる!!」「今年も凄いの来たね！」「ひつじきた」とファンから喜びの声が寄せられています。
未年をテーマにした限定デザインと、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが魅力の「ちいかわ ハッピーバッグ2027(未年)」。新しい年を、羊なちいかわたちと一緒に迎えてみてはいかがでしょうか。
🌼来週から ご予約開始🌼— ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) August 18, 2026
『ハッピーバッグ2027（未年）』
11,000円(税込)
✅受注期間：8/26(水)11時～9/2(水)正午12時
✅出荷予定：12月中旬頃より順次
※受注生産📣 ※個数制限なし📣
来年は ひつじ年🐏
めぇ〜〜〜でたい2027が やってくる㊗️
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