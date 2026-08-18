ちいかわファンにとって毎年の楽しみとなっている「ハッピーバッグ」に、2027年の干支「未(ひつじ)」をテーマにした豪華セットが登場しました。

干支モチーフの限定ぬいぐるみは注目ポイント

今回のハッピーバッグ最大の魅力は、未年仕様の「干支ぬいぐるみS」。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3キャラクターがひつじ姿になって登場します。思わず飾りたくなる愛らしいデザインで、新年を彩るインテリアとしてもぴったりです。

さらに、毛を刈られて地肌があらわになった「刈られちゃったマスコット」もセットに含まれているなど、ちいかわらしいユーモアあふれる世界観を楽しめる内容となっています。

豪華10アイテム入りの充実内容

ハッピーバッグの価格は11,000円。セット内容は以下の通り。

外装トートバッグ

干支ぬいぐるみS(ちいかわ・ハチワレ・うさぎ)

刈られちゃったマスコット

われわれがつくりましたフェイスタオル

アクリルスタンド

7連アクリルキーホルダー

くりまんじゅうの買い出しホワイトボード

プリクラ風アクリルステッカー

ゲームッ！なハチワレの福袋ミニトートバッグ

ポストカードブック(全14柄)

実用性の高いトートバッグやタオルから、コレクションしたくなるアクリルグッズ、ポストカードブックまで、幅広いラインアップが揃っています。

予約受付は2026年8月26日11時から9月2日正午まで、商品発送は2026年12月中旬を予定しています。また、公式サイトによると、受注生産のため個数制限はなしとのこと。

この発表にXでは、「待ってましたー！！！！！！」「毛狩られてる!!」「今年も凄いの来たね！」「ひつじきた」とファンから喜びの声が寄せられています。

未年をテーマにした限定デザインと、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが魅力の「ちいかわ ハッピーバッグ2027(未年)」。新しい年を、羊なちいかわたちと一緒に迎えてみてはいかがでしょうか。