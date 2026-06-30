タカラトミーは30日、鉄道玩具「プラレール」の新たな車両シリーズ「キミの街のヒーローシリーズ」について、7～8月発売の新商品を発表した。暮らしの中で親しまれている身近な車両に焦点を当てたシリーズで、7月18日に「京阪電車8000系(ダブルデッカー)」、8月1日に「E231系武蔵野線」「E233系南武線」を発売する。

プラレール「京阪電車8000系(ダブルデッカー)」(京阪電気鉄道株式会社商品化許諾済、レールは付属しない)

「キミの街のヒーローシリーズ」は、日々多くの人々に利用され、生活の中でなじみのある車両をラインアップするシリーズ。第1弾として「E233系横浜線」を6月13日に発売しており、今後も親しみのある車両を順次展開する予定だという。

7月18日発売の「京阪電車8000系(ダブルデッカー)」は、現在も京阪電車のフラッグシップ車両として活躍する2階建て車両をモチーフにした商品。実車両は2008年に上部を赤、下部を黄色、その間に金色の帯を配した「エレガントな特急色」に塗装を一新している。

プラレール「E231系武蔵野線」(JR東日本商品化許諾済、レールは付属しない)

プラレール「E233系南武線」(JR東日本商品化許諾済、レールは付属しない)

8月1日発売の「E231系武蔵野線」は、府中本町～西船橋間を結ぶ武蔵野線において、209系やE217系に続く通勤型の標準型車両として登場したE231系をモチーフとした。同日発売の「E233系南武線」は、川崎～立川間を結ぶ南武線で2014年に営業運転を開始したE233系を再現。両端の車両に黄色、オレンジ、茶色を基調としたラインカラーを用い、沿線の街並みをイメージしたデザインロゴを施している。

各商品とも希望小売価格2,860円。単3形乾電池1本を使用し、レールは別売りとなる。