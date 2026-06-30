サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場は、2026年7月18日～8月23日の期間、小学生とその保護者を対象とした「見て聴いて触ってみよう! 夏休み特別ツアー」を開催する。天然水を育む森や工場を巡りながら、自然や製造工程について五感を使って学べる無料の体験型ツアーで、参加予約はツアー予約サイトから受け付けている。

天然水を育む森を五感で体感

ツアーでは、「緑の散歩道」を歩きながら、鳥や虫の声に耳を澄ませ、天然水が育まれる自然環境を体感。フカフカな土とカチカチな土を実際に触って比べることで、天然水を育む森の仕組みについて学ぶことができる。

工場見学や展望テラスも

工場内では、サントリー天然水〈北アルプス〉ができるまでの製造工程を見学できる。ツアーの最後には、北アルプスの山々と天然水を育む森を一望できるテラスでゆったりと過ごせる。ツアー中にはサントリー天然水の試飲も用意されている。

ツアー概要

ツアー名：見て聴いて触ってみよう！夏休み特別ツアー

開催期間：2026年7月18日(土)～8月23日(日) ※工場休業日を除く、小雨決行

開催時間：11:00～12:15

所要時間：約75分

会場：サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場

対象：小学生とその保護者(小学生以外の兄弟姉妹も参加可)

参加費：無料

試飲可能製品：サントリー天然水

※駐車場からツアー受付までは約400m(徒歩約10分)。ツアー開始時間を過ぎると参加できない場合があるため、受付時間を含め20分前までの来場を推奨している。