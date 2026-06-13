サントリー白州蒸溜所は6月16日から7月16日までの期間限定で、「白州 森香るハイボール 体感ミニセミナー」を開催する(火・水・木限定)。シングルモルトウイスキー「白州」の魅力を体感できる有料セミナーで、参加者自身が「白州 森香るハイボール」を作るほか、水割りまたはロックでもう1杯、楽しめる内容となっている。

「白州」の魅力を体感できる約40分のプログラム

サントリー白州蒸溜所で開催される「白州 森香るハイボール 体感ミニセミナー」は、森の蒸溜所から生まれたシングルモルトウイスキー「白州」の爽やかな味わいをさまざまなスタイルで体感できるプログラム。

参加者は「白州 森香るハイボール」を自ら作りながら、白州ならではの香りや味わいを引き出すポイントを学べる。さらに、水割りまたはロックの好きなスタイルでもう1杯試飲できる。

セミナーは白州蒸溜所内のウイスキー博物館・テイスティングラウンジで開催。所要時間は約40分となっている。

対象は20歳以上の白州蒸溜所・サントリー天然水 南アルプス白州工場来場者。参加費は1,500円。

なお、参加には「ウイスキー博物館・セントラルハウス入場(無料)」の予約、もしくは「ツアー参加」が必要。当日は先着順で受け付け、セミナー開始15分前に締め切る。

開催日は以下の通り。

2026年6月16日、6月17日、6月18日、6月23日、6月24日、6月25日、6月30日、7月1日、7月2日、7月7日、7月8日、7月9日、7月14日、7月15日、7月16日

開催時間は14時50分から15時30分まで。