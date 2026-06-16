サントリー登美の丘ワイナリー(山梨県甲斐市)は7月10日～8月30日の金・土・日・祝日限定で、「夏のスパークリングワイン体験 ～泡と涼を愉しむひととき～」を開催する。

同イベントは、夏に楽しみたいスパークリングワインの魅力を紹介する体験型企画。日本固有品種「甲州」を使用したサントリーのスパークリングワインについて、製法やこだわりを学びながら試飲できる。

開催期間は7月10日から8月30日までの金・土・日・祝日。開催時間は10時30分と15時30分の1日2回で、所要時間は約40分。参加費は2,000円となる。

試飲できるワインは「日本のスパークリング 甲州 2023」(45ml)と「登美の丘 甲州 スパークリング 2022」(45ml)。ドライバー向けには「信州産メルロぶどうジュース」を用意する。

対象は20歳以上で、20歳未満は無料。なお、8月8日～16日および8月29日は開催しない。

7月分の予約は既にスタートしており、8月開催分については7月2日9時30分から受け付ける。

開催概要