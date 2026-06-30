令和のシールブームにさまざまな企業が参戦する中、ついに、『刀剣乱舞ONLINE』のボンボンドロップシールが登場。まさかの展開に、ファンから驚きと歓喜の声があがっています!

刀剣乱舞 ONLINE ボンボンドロップシール

こちらが、『 #刀剣乱舞 ONLINE ボンボンドロップシール』です。各シートに31振りずつの刀剣男士紋とアイコンのピースが入った、全4種類を展開。飴玉のようにぷっくりとしたクリアなシールで、刀剣乱舞の美とカッコ良さが感じられるデザインがとっても素敵です! これは、刀剣乱舞を知らない人でも欲しくなっちゃいますね。

刀剣乱舞 ONLINE ボンボンドロップシール

このニュースに、SNSでは、「やばい、激アツ」「こんなん女児審神者大好きなやつやん!!!!」「これ2個買って同じの貼り合わせてレジンで固めてピアス作りたいわ…」「とうらぶのボンドロ、シール交換したい」といった声が。

また、女児に人気のボンドロ参戦に、「まさかの刀ボンドロ」「もしかして審神者、女児だと思われてる?」「俺たちを…女児だとでも…思ってるんか?????」とツッコむ人もちらほら。1枚にキュートな色味～渋い色味まで揃っているので、性別や年齢を問わずに使えるのも嬉しいポイント。シール交換はもちろんのこと、スマホなどをデコったりしても楽しいのでは?

1シート550円で、6月25日より予約受付がスタートしています。確実にゲットしたい方は、お早めにご予約を!!