BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、運と戦略のサイコロポケモンバトル「プラコロ」を2026年7月18日に発売する。

「プラコロ」は、自分のポケモンであるキャラコロで相手のポケモンのキャラコロと戦う二人用ゲーム。サイコロ型のポケモン「キャラコロ」とエネルギーが描かれた「エネコロ」、ワザカードを使ってサイコロポケモンバトルを繰り広げるゲームだ。

発売に伴い、いち早く世界観を体験できるオフィシャルショップのオープンや、豪華キャストによる記念配信、全国規模で展開する体験型公式・公認イベントなど、ファンに楽しんでもらうための立ち上げプロモーションを一挙に展開する。

「プラコロ オフィシャルショップ」が7月18日横浜にグランドオープン

「プラコロ オフィシャルショップ」を「バンダイナムコ Cross Store 横浜」(神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ 2階)に7月18日よりオープンする。なお、7月10日より3日間、オフィシャルショップを先行オープンし、先行体験会も実施。

このショップはプラコロの世界観を感じられる店内装飾や試遊台、キャラコロで装飾された壁面など、運と戦略のサイコロポケモンバトルの世界に没入できる空間が用意されている。

グランドオープン後は、初めての方も安心して体験できるイベントや、他のプレイヤーと気軽に対戦できる交流会、腕試しができるバトルチャレンジも開催予定。

松丸亮吾vsあばれる君「発売記念配信番組」が7月17日配信決定!

7月17日20：00から、ポケモンが大好きな松丸亮吾と、あばれる君の二人が「プラコロ」でガチ対決を繰り広げる「松丸亮吾＋あばれる君『プラコロ』発売記念配信番組」を、ポケモン公式YouTubeチャンネル/BANDAI SPIRITS公式チャンネルにて配信する。

二人ならではの目線での分かりやすい商品紹介のほか、手持ちのポケモンを変えながら競う、熱い「3番勝負」を届ける。また番組内では、今夏開催される各種イベント情報も共にチェックする。

松丸亮吾

あばれる君

全国に「公認店設定」&店舗イベント実施

全国の玩具店やホビーショップを中心に「プラコロ公認店」を設定し、発売後より地域に根差した店舗イベントを精力的に開催していく。8月から玩具店・家電量販店・書店など、約200店舗規模での展開を予定。公認店では公認イベントや最新グッズの販売を予定している。

各種イベント参加方法は、7月1日からイベント受付を開始。各種イベントの検索や応募ができる公式プラットフォーム「BANDAI TABLETOP GAMES」にて案内をしている。また当日参加が可能な店舗イベントもある。

公認店イベント内容

プラコロ体験会：ルールをいちから学べる、はじめての方向けのティーチングイベント。参加景品は組み立て式ダイストレイ・体験会ワザカードパック。

プラコロ交流会：気軽に集まって対戦を楽しめるカジュアルイベント。参加景品はプロモワザカードパック2026 VOL.1。

プラコロバトルチャレンジ：自分のプラコロでライバルたちと腕試しできる、真剣勝負イベント。バトル勝利景品はキャラコロクリアラメVer.、参加景品はプロモワザカードパック2026 VOL.1。

景品は定期的に新しいラインナップへ更新される予定。また各景品は数量限定のため、期間内であってもなくなり次第終了となる場合がある。

「プラコロ」発売ラインナップ

シリーズの発売開始タイミングでは、すぐにバトルして遊べる「スタートセット」を6商品、キャラコロ等がランダムに封入されている「たんけんボックス」を1商品発売する。その後も続々と新商品を発売予定。

スタートセット

「プラコロ スタートセット」(初回販売価格各500円、通常価格各990円)は、すぐにバトルして遊べる「スタートセット」。キャラコロ1個、エネコロ3個、カスタムチップ18個、キャラカード1枚、ワザカード7枚、ライフカウンター1個、プレイシート＆取扱説明書1枚。対戦には2つ以上のセットが必要。

プラコロ スタートセット フシギダネ 01

プラコロ スタートセット ヒトカゲ 02

プラコロ スタートセット ゼニガメ 03

プラコロ スタートセット ピカチュウ 04

プラコロ スタートセット イーブイ 05

プラコロ スタートセット ミュウ 06

2セット使用した際の盤面イメージ

キャラコロ

たんけんボックス

「プラコロ たんけんボックス01」(通常価格 各385円)は、ランダムでいずれか1つの商品が手に入るアイテムで、「たくさんのポケモン、カスタムチップを集めてバトルしたい」方におススメの商品。ラインナップは、ベトベター・イワーク・カイロス・フリーザー・サンダー・ファイヤー。

セット内容は、キャラコロ1個、カスタムチップ4個、キャラカード1枚、ワザカード5枚、取扱説明書1枚。この商品だけではゲームは始められない。

周辺グッズ

バトルに必要なアイテムを収納でき、持ち運びにも便利な「プラコロ ケース(グリーン)」(1,320円)を発売する。また今後も、プラコロをより楽しめる便利な周辺グッズを順次発売予定。