6月10日に開催されたフジテレビの番組審議会で、バラエティ特番『AI実験バラエティ シンギュラ』(5月14日放送)が審議された。委員からは、AIを本格的に取り入れたバラエティとして「挑戦精神に拍手を送りたい」「歴史に残りそうな番組」と評価する声が上がる一方、「画像処理によるディープフェイクを奨励しかねない側面が否定できない」といったリスク面への指摘も。フジテレビ側は、番組の狙いについて「人間の力がAIを超える瞬間を見せたい」と説明した。

「クリエイティブなものを創り出そうという心意気」

同番組は、AIを活用した大喜利やものまねなど、従来から親しまれてきたお笑いのフォーマットに生成AIを組み合わせた実験的なバラエティ。審議会ではまず、その挑戦性を評価する意見が多く出された。

委員からは、「実験精神にあふれていて、クリエイティブなものを創り出そうという心意気が感じられる」「これだけAIをしっかりと取り入れて作った番組というのはおそらく初めてなのでは。その挑戦精神に拍手を送りたい」といった声が上がった。

また、生成AIの日常化という現代社会の大きなテーマを、バラエティとして取り込んだ点も評価された。「最近のAIに関する報道には、どうしてもネガティブなものが多い中で、AIを活用し純粋にAIを使って楽しむという姿勢で臨んだ点が良かった」という意見もあり、AIを不安や脅威としてだけでなく、遊びや笑いの中で扱ったことに前向きな評価が寄せられた。

中には、「20年後、30年後は、ほとんどがAIの番組になっているかもしれないが、そのときに振り返ったら、『最初はフジテレビのこの番組が出発だった』ということになる歴史に残りそうな番組」と、将来的な意義に言及する委員もいた。

AIを使うほど見えた「芸人の力」

審議では、AIそのものの面白さ以上に、AIを使う人間側の力が浮かび上がったという指摘も目立った。

「芸人の力が改めて認識された。AIを使う時にこそ人間側の実力がより問われる」「お笑いはAIがまだ入っていけない領域だと、芸人が持つ力を改めて発見させた」といった意見があり、AIを導入したことで、逆説的に人間の発想力や対応力、芸人のプロフェッショナルな技術が際立ったと受け止められている。

特に「空想ものまねショー」については、「AIの答えが面白いというよりもAIの答えによって右往左往し振り回されている人間を見るのが面白かった」との声があったが、その一方で、「最初は意図を理解できなかった」という意見もあり、AIの至らなさを芸人がカバーする面白さが伝わるまでに時間がかかった点も課題として挙げられた。

ディープフェイク懸念、過激表現への指摘も

AIを扱う番組だからこそのリスクも指摘された。

委員からは、「画像処理によるディープフェイクを奨励しかねない側面が否定できない」という意見が出た。AIのマイナス面を強調する必要はないとしても、社会に対してリスクを気づかせる問題意識や、AIのもう一つの側面を逆に利用した企画があってもよかったのではないかという指摘だ。

また、リアルな映像であっても、今後は視聴者が「これは嘘ではないか」という視点で見ることが増えるのではないかという意見もあり、同番組が日本人のAIリテラシーを向上させるきっかけになった可能性にも触れられた。

具体的な表現については、AIが生成したきょうだいのけんか動画が「小さい子どもにしては過激な動き」で気になったという意見が。また、「柴田理恵の卒業式の写真」に、「高校時代に放課後欠かさずやっていたことは?」というお題で、芸人たちがやりたい放題に画像を生成するお題のブロックには「柴田理恵さんに水着を着せたり藻を食べさせたりしたところが気になった」という声も。さらに、スタッフの笑い声について「昔のフジテレビっぽさ、内輪感を感じてしまった」という指摘もあった。

「プロンプトを見たい」構成面への要望

番組作りの面では、AIにどのような指示を出していたのか、いわゆるプロンプトをもっと見せてほしいという意見が複数出た。

「AIの答えだけでなく、芸人がどこまで細かくコントロールしたかというプロンプトを表示してほしい」「芸人たちのプロフェッショナルな部分を感じたが、だからこそプロンプトを見たい」といった声があり、AIの生成結果だけでなく、そこに至るまでの人間側の思考やこだわりを可視化することへの期待が語られた。

MCの若林正恭が別室から俯瞰的にコメントするスタイルについては、「メタ的で面白かった」という評価がある一方、「立ち位置が中途半端」「上から目線に見える」という意見もあった。

フジ側「人間の力がAIを超える瞬間を見せたい」

こうした意見に対し、フジテレビ側は、大喜利やものまねという昔から親しまれているフォーマットに、あえてAIを組み合わせることで、今の時代に合った新しいコンテンツを作ろうとしたと説明した。

また、AIとは何かという解説を冒頭に入れることがマスメディアとして正しいという考えもありながら、今回はバラエティ番組として立ち上げた企画であるため、情報性をあえて排除し、「実はこの企画の裏にAIが使われている」という見せ方を目指したという。

AIのリスクについては、「今後も番組を続けていく上で課題として考えていかなければいけない」と受け止めた。

番組の狙いについては、企画を立案したディレクターが「人間の力がAIを超える瞬間を見せたい」と語ったことに、プロデューサーとして共感したと説明。AIを主役にするのではなく、AIを使うことで人間の力が浮かび上がる番組を目指したことが明かされた。

若林の立ち位置については、日常的にAIを使っている人物であることを描かない構成にしてしまったため、偉そうに見えてしまったと反省。プロンプトについても、次回があれば、その人の考え方や“脳みその中”が見えるような構成を目指したいと回答した。