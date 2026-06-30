「仕組みを知らない人からしたら、ギョッとするんですよ」お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、26日深夜に放送されたTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』(毎週金曜25:00～27:00)にゲスト出演。自身のお腹にある先天的な症状について明かした。

小杉竜一

「プクッと出てきて…」お腹の症状を明かす

パーソナリティのバナナマン・設楽統が、「小杉くんのお腹って全体が出てるんだけど、ヘソがより出てる」と指摘すると、小杉は、「仕組みを知らない人からしたら、ギョッとするんですよ。太っているなと思ったらおなかの先がとがってるから」と伝えながら、「病気というか症状として、もともと生まれつき、腹膜っていう膜が裂けてて」と告白。「お腹って、内臓があって腹膜があって皮膚がある。足、靴下、靴みたいな感じなんですよ」と例え、「僕は生まれつき、靴下が破れてて、そこから親指がちょっと出てる状態なんです」と詳しく説明した。

そして、「若いときは空手とラグビーをやってて、締まってたんですけど、26歳ぐらいのときにちょっとプクッと出てきて。それでも70キロぐらいのときで全然太ってないんですけど、できものができたと思って」と回想。その後、病院で診察を受けたところ、担当医から「できものじゃなくて腸が出てるよ」と言われたという。

この話を聞いた設楽が、「これって大丈夫なの? なにもしなくても」と心配すると、小杉は「大丈夫です、大丈夫です」と繰り返し答え、大きな問題はないことを強調していた。