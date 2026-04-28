焼肉をアテに一杯やる。そんな理想をカジュアルに、かつ完璧なかたちで具現化した牛角「焼肉酒場セット」。充実の内容＆コスパを誇り、SNSでも大バズりしたのも記憶に新しいが、なんとこのたび、新たな刺客が現れた。その名も「青唐MIX」ホルモンである。

4月23日から登場したとのことで、さっそく試してみたところ……ハッキリ言ってこれはヤバい! ついに真打ちがきた! と大興奮してしまったので、その全貌をさっそくレポート!

焼肉酒場に「青唐MIX」登場！ホルモンを爽快に喰らう新提案

まずは牛角「焼肉酒場セット」についておさらい。「焼肉酒場セット」とは、焼肉をアテに安く、気兼ねなく飲むというコンセプトで爆誕した平日限定のセットメニューだ。お肉6種類(計200g)に2時間飲み放題、さらに無限枝豆(食べ放題)までセットで付いて、なんとお値段……1980円(税込2178円)。

重大な計算ミスを疑うレベルの超コスパを誇り、SNSでも「牛角バグってるwww」「安すぎて意味がわからない」「1人飲みが捗りすぎる」「最高。11杯飲みました」などと大バズり。なんと販売開始から累計5万人を突破したという。

まあでも、そりゃあバズりますよ。最初試したとき、あまりに内容と値段が吊り合っていなくて、絶対にあとで何か追加請求されると思ったもん。もちろん、最終的にはガチで1980円だったので、逆に申し訳なさすら覚えたわけだけど……。

で、そんな絶好調の焼肉酒場セットが4月23日からさらにアップデート! 「選べるホルモン盛り」の味付けに、これまでの「白MIX(塩だれ＆にんにくの香り)」と「黒MIX(特製醤油ダレ＆黒煎り七味)」に加え……

第3の刺客「青唐MIX」が仲間入りしたのだ!

ホルモンといえば脂の旨みが魅力だが、どうしても重たくなりがち。そこに青唐辛子のキレを加えることで、さらに酒を進ませようという算段……いや、酒が進めば進むほど牛角的には利益が減るのでは? それで大丈夫なのか……?

ということで、今回はさっそく「青唐MIX」で「焼肉酒場セット」を楽しんでみることに。

お肉を焼きながら思ったけど、従来の「白「黒」に「青」を加えてくるとは、なんかすごくセンスがいいよね。赤唐辛子でピリ辛に仕上げた「赤」とかならまだベターな気もするんだけど、まさか青唐辛子で攻めてくるとは。「焼肉酒場セット」自体がそうだが、牛角の"攻め"の姿勢って隅々まで一貫してるよね。

ちなみに、具体的な内容は豚ハラミ、ぼんちり、ホルモンの3種類。まずはホルモンから……いただきます!

うおおおぉぉぉ……こっ、これは……めっっっっっちゃウマい! めちゃくちゃウマいぞ!? まず、肉の旨みとともに青唐辛子のピリッとした刺激が突き抜ける。割としっかり辛いのに、すごく爽やかでもある。赤唐辛子のじわじわくる熱さとは違い、スパーンと抜けるような爽快な辛さだ。

脂の旨みはしっかり感じつつ、後味は軽やか。こっ、こいつはちょっとすげぇぞ……。正直、「白や「黒」よりも好きかも。そんなに辛党っていうわけでもないんだけど、この刺激はクセになる!

豚ハラミは肉々しい食感で、噛むほどに旨みが広がっていく。青唐のキレと合わさることで、ガツンとしつつも後味はスッキリ。ああ、これはお酒が進むやつだ……。

ぼんちりと青唐辛子の相性もハンパじゃねぇぇぇえええッ!!!! ぼんちりのジュワッと広がる脂のコクを、青唐の爽やかな辛さがいい感じに調和。食べ応えはしっかりあるんだけど、食べ疲れはまったく感じさせないバランスが本当に優秀!

マジでレモンサワーもハイボールも進む。進みまくる。ホルモンの旨みと青唐辛子の辛さのせいで、お肉とお酒がノンストップ＆無限ループで胃袋へと流れ込んでいく。

もちろん定番の肉盛りも健在! 王道のジューシーカルビ、弾力のある牛ハラミ、そしてぷりっとした鶏もも。ホルモン盛りと合わせて計200g。これで無限枝豆＆飲み放題がついて1,980円はやっぱりハンパない! もはや無謀!

「青唐MIX」の登場で、「焼肉酒場セット」セットに一切の隙や死角はなくなった。ガツンと肉を食い、青唐辛子でリフレッシュし、お酒をドバッと流し込む。この爽快感、満足感は他ではそうそう味わえない。

平日の夜、ちょっと一杯引っ掛けたいとき。あるいは仲間と安く、気兼ねなく飲みたいとき、駆け込むべきは牛角。注文すべきは「焼肉酒場セット」。そして新味「青唐MIX」、その真価を五感で体感せよ!