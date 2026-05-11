レインズインターナショナルが展開する「牛角」は5月20日、TVアニメ「名探偵コナン」とのタイアップ「美味しい謎を解け!真実はいつも牛角!キャンペーン」第2弾を開始した。

「牛角×名探偵コナン」第2弾開始

同店では4月8日より、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念した、名探偵コナンとのタイアップキャンペーンを実施している。

同キャンペーンでは江戸川コナンや毛利蘭などキャラクターの「コラボ単品メニュー」が登場。大きな"綿あめ"が乗った「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」(638円)をはじめ、見た目も味もさわやかな「千速のレモン香るさわやか冷麺」(550円)、元気いっぱいな世良をイメージした「世良のクラッシュゼリードリンク(りんご味) 」(385円)などの多彩なメニューを用意している。

各メニューには「オリジナルピック」が付き、1品注文につき「オリジナルグッズ(全6種)」がランダムで1つ付いてくる。第2弾では、新たなオリジナルグッズとして「クリアカード」(全6種・ランダム)が登場。コナン&キッド、灰原&安室、千速&重悟などの人気キャラクターが、牛角の人気メニューを手にしたデザインとなっている。第2弾の実施期間は5月20日～6月30日。オリジナルグッズはなくなり次第終了となる。

オリジナルグッズ 「クリアカード(全6種)」

オリジナルグッズ 「クリアカード(全6種)」

お肉盛りと食べ放題コースも

「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」(1,958円)または「グッズ付き食べ放題コース」を注文すると、オリジナルグッズがもらえる。キャンペーン第2弾では、オリジナルグッズとして実用性とコレクション性を兼ね備えた「クリアファイル」(全6種・ランダム)が登場。さらに、オリジナルグッズ1つにつき、「ECサイト限定グッズ」を購入できる「シリアルコード」が1枚付いてくる。

また第2弾からは、食べ放題コースを注文した人限定で、クリアファイルを単体(330円)でも購入できる。対象となる食べ放題コースは、「お気軽コース」(3,058円)、「焼肉堪能コース」(3,718円)、「牛角コース」(4,158円)、「牛タンコース」(5,478円)、「黒毛和牛コース」(6,578円)となっている。

オリジナルグッズ 「クリアファイル(全6種)」

ECサイト限定グッズ

ECサイト限定グッズ購入方法

Xフォロー&リポストで「コンプリートセット」が当たる

牛角公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストすると、コラボメニューに付いてくるオリジナルグッズの"全種セット"が当たるキャンペーンを実施する。応募期間は5月20日～5月26日まで。

ポイントをためて「デジタル壁紙」と交換

牛角公式アプリでもキャンペーンを実施している。期間中、同アプリをレジで提示すると、会計金額の税込2%が「名探偵コナンポイント」として貯まる。ポイントは「デジタル壁紙」との交換や「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」への応募に使用できる。ポイント付与期間は6月30日営業終了まで。アイテム交換期間は7月2日23:59まで。

小学生以下限定企画

小学生以下の子どもを対象に、江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」を用意している。

また、「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキチャレンジも実施中。店内で挑戦した小学生以下の子ども1人につき「オリジナルスクエアステッカー」を1枚進呈する。