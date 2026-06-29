俳優の風吹ケイが29日、都内で行われた中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おちたらおわり』(7月1日スタート、毎週水曜24:24～ ※初回は24:34～)の制作発表会見に出席。劇中で放つ衝撃的なセリフについて語り、共演の鈴木紗理奈も「信じられないシーンの連続」と見どころをアピールした。

風吹ケイ

同作は、すえのぶけいこ氏の同名漫画を原作に、憧れのタワーマンションを舞台にママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”。宇垣美里が主人公・月島明日海を演じ、篠田麻里子、佐津川愛美、風吹、鈴木らが共演する。

風吹が演じるのは、49階に暮らす桜庭心菜。明るく無邪気で、感情のままに行動するムードメーカーで、鈴木演じる楠紗都の夫と不倫することになる。

その場面に触れた風吹は「旦那さんの上にまたがった状態で、“はぁ、人のものって最高～!”って言うんです(笑)。そんなの絶対言わないじゃないですか」と、あまりに大胆なセリフに戸惑いがあったという。

「普段の私じゃ言いにくくて」と監督に相談したところ、「心菜だったら言うんじゃない?」と返ってきて納得したという風吹。「他の(女性キャスト)4人には言えないようなことを言えるようなキャラクターなので、そこにも注目して見ていただければ」と呼びかけた。

鈴木は「もう信じられないシーンが連続のドラマです。最高です!」とアピールしていた。