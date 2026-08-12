「恋心を認めたら、もう友達には戻れない」――鈴木仁と押田岳がW主演を務めるフジテレビのドラマ『お前のほうからキスしてくれよ』(全8話、今秋放送 ※関東ローカル、FODで独占見放題配信)のキービジュアルが公開された。両想いなのに一歩を踏み出せない2人を、木津つばさ、川瀬莉子ら個性豊かな同僚たちが取り巻く。

もどかしさ表現したキービジュアル

原作は、累計発行部数25万部を突破し、「BLアワード2025」次に来る部門1位を獲得した、やまやで氏の同名漫画。クールで真面目な経理部の上野と、明るく社交的な営業部エース・神田という、一見正反対の同期2人による“大人の両片想い”を描く。

鈴木が演じる上野は、美形かつクールで真面目な経理部員。過去の恋愛のトラウマを抱えている。一方、押田演じる神田は社交的な営業部のエースで、職場では水と油に見える2人だが、実は神田が毎週のように上野の家に入りびたるほど気を許した仲だ。

上野は自身がゲイであることを明かしているものの、変わらず屈託なく距離を詰めてくる神田に複雑な感情を抱く。神田もまた、上野から「お前とは何も起こらない」と宣言されたことにモヤモヤを募らせている。

今回公開されたキービジュアルには、両想いでありながら神妙な表情を見せる上野と神田の姿が。背後には別々の方向を向く2人も描かれ、恋心を認めてしまえば友達には戻れないという思いや、相手を大切に思うからこそ一歩を踏み出せない“じれキュン”な関係性を表現している。

木津つばさ、川瀬莉子らが2人の恋を見守る同僚に

2人を取り巻く会社の同僚役も新たに発表された。

自らもゲイを公言している営業部の後輩・小林佑亮を木津つばさ、さっぱりした性格で2人を陰ながら見守る同期・溝口晶を川瀬莉子が演じる。さらに、白井役に松大航也、中川役に園田あいか、島役に富本惣昭が決定した。

また、男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの雨宮翔が、上野の推しアイドル・タクミ役で出演。神田のある行動に影響を与える存在となる。金丸尭暉、山崎潤も出演し、上野と神田の人生に関わっていく。

木津つばさ「最上級にじれったくてかわいい」

木津は「現場では同世代の方々が多く、すごく和気藹々とした素敵な空気感の中での撮影でした」と振り返り、「最上級にじれったくてかわいい大人な2人の素敵な物語にたくさん『キュン』してください。僕は撮影現場からすでに『キュンキュン』でした」とコメント。

川瀬も「『おまキス』の世界観に馴染めるよう監督に相談しながら、登場人物それぞれとの関係性を大切に演じさせていただきました」と明かし、「撮影現場は楽しくほのぼのとした雰囲気で、私が原作を読んで感じた雰囲気に似ていました。きっと素敵な作品になっていると思います。ぜひ楽しんでご覧ください!」と呼びかけている。

【編集部MEMO】

鈴木仁は、1999年7月22日生まれ、東京都出身。『MEN'S NON-NO』専属モデルとして活動しながら、俳優としてドラマ『花のち晴れ～花男 Next Season～』『3年A組―今から皆さんは、人質です―』『消えた初恋』『モトカレ←リトライ』、映画『ジオラマボーイ・パノラマガール』『ブレイブ -群青戦記-』『からかい上手の高木さん』『時には懺悔を』などに出演。モデル、俳優の両分野で活動している。



押田岳は、1997年4月9日生まれ、神奈川県出身。2016年に「第29回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。『仮面ライダージオウ』で明光院ゲイツ役を務めて注目を集め、その後もドラマ『社内マリッジハニー』『不幸くんはキスするしかない！』『コスメティック・プレイラバー』シリーズ、映画『仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション』などに出演している。

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