12日のABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)では、「関西人が愛した女の余談スペシャル」を放送する。

かまいたちの山内健司・濱家隆一とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。12日の放送では、今まで出演した総勢116名の女性ゲストの余談を厳選して放送する。

「私の時代は割り勘は絶対NG。そういう時代で育ってきてるから割り勘とか言われたらオスとして認められない」と言い切り、スタジオを沸かせたのは杉本彩。さらに「女の人の嘘にコロッと騙されちゃう人多いよね」と話し、「テレビとか見ててもすごい清楚な格好してるんだけど、絶対ビッチやん」と爆弾発言も。共演者たちを一人ずつ判定していくが、そこで衝撃の事態が起こる。

杉本のほか、かたせ梨乃、安藤美姫、高橋成美、吉田沙保里、登坂絵莉、hitomi、早見優、山瀬まみ、森口博子、ハイヒールモモコ、野々村友紀子、小倉優子らの余談も続々登場する。