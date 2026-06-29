中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おちたらおわり』(7月1日スタート、毎週水曜24:24～ ※初回は24:34～)の制作発表会見が29日、都内で行われ、宇垣美里、篠田麻里子、佐津川愛美、風吹ケイ、鈴木紗理奈が登壇。会見冒頭で鈴木が、亀梨和也と田中みな実の結婚・妊娠発表に触れ、会場を盛り上げた。

鈴木紗理奈

「私たちのドラマの魅力を広めて」

同作は、すえのぶけいこ氏の同名漫画を原作に、憧れのタワーマンションを舞台にママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”。

会見で登壇者が一言ずつあいさつする中、最後にマイクを握った鈴木は「皆さんお忙しい中、そして田中みな実さんの妊娠と結婚が話題になっている中、どちらも気にしていただいてありがとうございます」と、この日の大きな話題に自ら触れた。

さらに、「気になる情報、他にあると思いますが、この会見の間はこちらに集中して、私たちのドラマ、そして出演者の魅力を皆さん、ペンをとって広めていただければと思います。よろしくお願いします」と報道陣に呼びかけた。

司会の中京テレビ・恩田千佐子アナが「皆さんが思っていたことをありがとうございます」と受けると、鈴木は「いや、私も気になってるんで」と、会場を和ませた。

「田中みな実さんに勝てるかなと思って」

会見では、キャスト5人が撮影終了後も交流していることも明らかに。宇垣が「2日前に会いました。5人で焼肉をしました」と話すと、鈴木が「お誕生日なんです」と補足した。

それは、7月13日に49歳になる鈴木への誕生日サプライズだったそうで、鈴木は「私、まだ48歳なんですよ。48(フォーティーエイト)を卒業するので」とドヤ顔で説明するも、元AKB48の篠田から「ちょっとスベってますね」とツッコミが入る展開に。鈴木は「これで田中みな実さんにちょっと勝てるかなと思ったんだけど…」と悔しがっていた。