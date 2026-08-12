連ドラの定番ジャンルと言えば、刑事(事件)、医療、リーガル(法律)の3つ。ただ、「1番手の刑事、2番手の医療に大きく離された3番手」という位置づけだったリーガルが、このところジワジワとポジションを上げている。

その背景にあるのはシリアスなムードを避けたがる視聴者が増えたことだろう。刑事と医療が生死を扱うシリアスなムードになりやすい中、身近なエピソードが扱われるリーガルドラマは見やすいとみなされている。

身近なエピソードの中でも、特に誰にも起こりうる“離婚”にフィーチャーしたのが2004年放送の『離婚弁護士』(フジ系、FODで配信中)。同作は放送中に評判がよかっただけでなく繰り返し再放送され、そのたびに「やっぱり面白い」と称賛されるなど、リーガルドラマのトップクラスと言っていいのではないか。

あらためてどんな作品で、なぜ再放送されるたびに称賛されてきたのか。単に「主演の天海祐希がカッコいいから」だけではないその理由をドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

「最悪」の第一印象からスタート

物語は主人公・間宮貴子(天海祐希)が法律事務所の開業初日に、共同経営者の広澤善之(竹野内豊)に裏切られるところからスタート。それまで業界大手の法律事務所で企業間の橋渡しをする渉外弁護士として活躍していた貴子は不本意ながら離婚訴訟をはじめとする家事案件を扱うことになっていく。

04年春放送の第1弾、05年春放送の第2弾を見た人は、今見返すと「あれ!? 貴子って最初はこんなに感じ悪かった?」と思うかもしれない。家庭の問題を「小さな案件」とみなして断るシーンが続いたほか、「だから主婦は嫌なのよ」「誰に向かって言っているのかしら?」など上から目線が目立ち、序盤は人気シリーズになりそうな気配はなかった。

しかし、徐々に依頼人の話をよく聞き、労を惜しまず駆け回る人情派のイメージが加わっていく。案件の大きさや動く金額ではなく「弁護士とはどんな仕事なのか」を考え直し、依頼人に感情移入する貴子。離婚などの民事案件を扱った経験がないため、専門書で一から勉強し直し、失敗を重ねながらも変わろうとする姿を追う女性弁護士の再生物語としての醍醐味もあった。

ハイヒールで颯爽と歩く貴子はそれだけでカッコイイが、『離婚弁護士』は決して彼女だけの活躍を描いた作品ではない。シリーズを通して描かれたのは間宮貴子法律事務所のチーム戦。契約条件に惹かれたビジネスライクな弁護士・柳田俊文(佐々木蔵之介)、法律知識がない大学生・本多大介(玉山鉄二)、玉の輿狙いの受付嬢・吉田香織(ミムラ、現・美村里江)、ベテランパラリーガル・井上紀三郎(津川雅彦)、それぞれの魅力がユーモアたっぷりに描かれた。

リーガルドラマのチーム戦では01年放送の『HERO』(フジ系)という全話世帯視聴率30％超(ビデオリサーチ調べ、関東地区)を記録した大ヒット作がある。ただ、チームの団結力や会話劇という点では『離婚弁護士』も決して負けていない。

特に第2シリーズではシングルマザーのヤメ検弁護士・佐伯絵里(瀬戸朝香)、陽気で口が軽いパラリーガル・小向つや子(戸田恵子)らが加わったことで、“チームの完成形”を思わせる仕上がりだった。