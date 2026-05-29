ファミリーマートは5月29日、STPR所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True&Lip」のオンラインくじ(880円＋送料)をファミマオンラインで発売した。

グループ史上初のくじが発売開始

ファミマオンラインくじの公式アンバサダー、とぅるりぷの史上初のくじが発売された。発売期間は2026年5月29日12:00～6月30日23:59までで、10月中旬から順次発送となる。賞品はA賞～F賞の全27種＋ラスト賞を用意している。

同くじの最大の特徴は、集めて楽しむオリジナル企画。組み合わせ次第で色々なカスタマイズが楽しめ、「推し」をイメージしたカスタマイズやグループの絆を感じる「箱推し」アレンジなど、バリエーション豊かなパーツを自分らしく組み合わせて、世界に1つだけの特別なチャームを作ることができる。

とぅるりぷのメンバー6人は、それぞれ次のようにコメントしている。

「とぅるりぷ初の公式アンバサダー!そあそあしてきた

グッズも全部かわいいから正直くじだけどハズレがないと思います!」(そあら)

「どのグッズもかわいい…!全部集めていろんなところに連れてってほしいな!」(ものくろ)

「全部当たりじゃねえか 世界に一つだけのグッズにしよう!!」(パルオ)

「組み合わせは自由!並べ方も付け方も君次第だよ」(つきしろやしろ。)

「一旦全部僕が買い占めますね。それくらい可愛い。コレクションルーム作ろうかな!!!!」(はりま)

「どれが当たっても可愛いすぎる!!日によって色んな組み合わせで楽しめるから最高!!!」(まひろまる。)

A賞は、ゴールドのハートチャームとリボンが付いたオリジナルのチェーン。各等級ごとに用意されたパーツを自由に組み合わせてバッグチャームを完成させることができる。

B賞はロゴがデザインされたビッグシュシュ。チェーンにつないでバッグチャームにするのはもちろん、手首に付けてバングル風に楽しんだり、髪をさっとまとめたり、その日の気分やファッションに合わせて、使い方は自由自在。

C賞は、ぷっくり感がかわいいハートチャーム。厚みのあるフォルムがミニキャラの可愛さを引き立てる。

D賞はグリッターチャーム。キラキラと光を浴びて輝く、存在感たっぷりのグリッターチャームは、異素材を組み合わせることで生まれる「エッジ」の効いたデザインが特長。

E賞のロゴチャームは、鮮やかなメンバーカラーと透明なロゴが重なる2層構造。

F賞のイニシャルチャームは、クリアカラーのイニシャルからミニキャラがひょっこり登場するデザイン。

ラスト賞は、ぷっくりとした赤いハートが輝く特別仕様のチェーン。各等級のパーツを自由に組み合わせて、自分だけのカスタマイズを楽しめる。

なお、景品は監修中につき、サイズは変更となる場合がある。

2回目以降は「送料が実質1円」になるクーポンを配布

同くじを2回以上注文する際、2回目以降の送料が「実質1円」となるクーポンを配布する。クーポン利用可能期間は5月29日12:00～6月30日23:59まで。くじ展開期間中であれば何度でも利用できる。

「ファミマTV」にもとぅるりぷメンバーが登場

店内のデジタルサイネージ「ファミマTV」で、とぅるりぷくじの動画を放映している。メンバーからのスペシャルメッセージが店内で楽しめる。