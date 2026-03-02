STPR は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の春の新グッズとなる『すとぷり SPRING OFFICIAL GOODS - Sakura Tweed -』の発売について発表した。

『すとぷり SPRING OFFICIAL GOODS - Sakura Tweed -』のビジュアルは、「さくらツイード」をコンセプトに、華やかなツイードに桜モチーフを織り交ぜた、春の訪れを感じさせる衣装に仕上がっている。

缶バッジくじ、フォトカードくじといった人気の定番アイテムに加え、新生活に彩りを添える「ツイードミラーチャーム」や、「アクリルフレークシール」。さらに、カスタマイズ可能な「ペンライトチューブ」など、全8アイテムが勢揃いした。

また、同グッズは3月7日17:00より、STPR ONLINE STORE にて販売を開始する。さらに、3月28日・29日に開催される『STPR Family Festival!! 2026 in Kアリーナ横浜』の会場にて、先行販売も行う。数には限りがある。なくなり次第終了となる。会場先行販売の一部時間帯は事前整理券が必要。

グッズ情報

缶バッジくじは1個500円。フォトカードくじは1枚400円。すとぷりあくきーは各800円。アクリルスタンドは各1,500円。クリアファイルは各600円。

アクリルフレークシールは1,800円。アクリルカードホルダーは各1,700円。ツイードミラーチャームは2,500円。ペンライトチューブ STPR Family Festival‼︎ 2026は各1,500円。ペンライト STPR Family Festival‼︎ 2026は3,100円。

<通販 STPR ONLINE STORE>での販売期間は3月7日17:00～3月29日23:59。数に限りがある。なくなり次第終了。2026年4月中旬頃より順次お届け予定。

<会場先行販売>として、『STPR Family Festival!! 2026 in Kアリーナ横浜』公演当日、会場にて販売する。数に限りがある。なくなり次第終了。会場先行販売の一部時間帯は事前整理券が必要となる。公演タイトルは、STPR Family Festival!! 2026 in Kアリーナ横浜。開催日は、 3月28日開場 16:00/開演 17:30、3月29日 開場 11:30/開演 13:00。会場は、Kアリーナ横浜 〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14。販売開始時間・販売場所などの詳細については、『STPR Family Festival!! in Kアリーナ横浜』特設サイトにてお知らせ予定。