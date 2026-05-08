ファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」内の「ファミマオンラインくじ」では、同サービスのアンバサダーに就任した、STPRの2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」(以下、「とぅるりぷ」)のオンラインくじを5月29日より発売する。

5月29日12時販売開始！クリエイター自らが監修した商品が登場!

「とぅるりぷ」メンバー自ら景品選定にも参加した今回の企画は、多様なバリエーションのオリジナルチャームを自由にカスタムできるのがポイント。リスナーに新しい楽しさをお届けする景品を絶賛作成中とのこと。制作の様子は「とぅるりぷ」公式YouTubeチャンネルやXなどで順次公開予定だ。

バッグやスマートフォンなどにつけられるカスタムチャームなどが登場予定!

お気に入りのチャームを重ね付けする“ジャラジャラ感”といった最旬トレンドを丸ごと詰め込んだ「とぅるりぷ」のバッグチャームくじ「とぅるりぷ - True&Lip ～Charm Collection～ 」が登場。今回の賞品は、A賞のオリジナルチェーンをメインに、様々なチャームが登場予定だ。ひとつでも可愛いチャームを組み合わせることで、よりオリジナリティが出るアイテムとなっている。

「推し」をイメージしたカスタマイズ、グループの絆を感じる「箱推し」アレンジなど、バリエーション豊かなパーツを自分らしく組み合わせて、自分だけの特別なチャームを作ることが可能だ。くじを引く時のドキドキ感と、「どう組み合わせよう?」とデザインを考えるワクワク感。 とぅるりぷともっとつながることのできるカスタマイズ体験を楽しめる。

ファミマオンラインくじ ご利用方法