今週から7月に突入。台風が相次いで発生し、頻繁に地震が観測されるなど各地で不安定な状況が続いています。時には外出を控え、おうち時間を楽しむなどの切り替えも必要ですね。傍らに美味しい食べ物があれば、いっそう楽しくなりそうです。

2026年6月・7月の新商品5選まとめ(6月30日〜7月6日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。香味醤油ソースで味わう鶏から揚げのお弁当、味噌ラーメンの名店監修の冷し味噌まぜそば、柚子胡椒をきかせた鶏肉と野菜の和風スープ、バターの風味香る冷凍食品の海老ピラフ、チョコの食感を楽しめるアイスバーなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「香味醤油ソースの鶏から揚げ弁当」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

鶏から揚げを香味醤油ソースで味わうお弁当。刻みねぎやにんにく、しょうがなどの香味野菜の旨みが詰まったソースをかけています。

「さっぽろ純連監修 冷し味噌まぜそば」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

札幌の味噌ラーメンの名店「さっぽろ純連」監修の冷し味噌まぜそば。濃厚でコクのある味噌感が特徴のタレに、具材として肉そぼろ、ゆでたまご、白髪ねぎ、フライドオニオンなどをトッピングしています。

「柚子胡椒香る鶏肉と野菜の和風スープ」(358円)

価格 : 358円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

かつおと昆布のだしをベースに、ゆずこしょうをアクセントにきかせた和風スープ。具材には鶏肉、豆腐、野菜などを使用しています。

「バターの風味香る海老ピラフ」(213円)

価格 : 213円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

冷凍食品の海老ピラフ。ゴロっとした海老と彩り豊かな野菜が入った、バターの風味が香る仕立てです。味付けにアメリケーヌソースを使用し、海老の旨みが感じられる味わいに仕上げました。

「ロッテ チョコマウンテンバー」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チョコのバリバリ食感で満足感のあるチョコアイスバー。波型のアイスにチョコレートをコーティングすることで、コーティングチョコレートの食感とバニラアイス内に入ったチョコの食感を楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

6月30日発売の新商品は、香味野菜の旨みが詰まったソースで鶏から揚げを味わう「香味醤油ソースの鶏から揚げ弁当」、濃厚でコクのある味噌感が特徴のタレで楽しむ「さっぽろ純連監修 冷し味噌まぜそば」、ゆずこしょうをアクセントにきかせた「柚子胡椒香る鶏肉と野菜の和風スープ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、ストックしておくと便利に使える冷凍食品「バターの風味香る海老ピラフ」や、暑い日にバリバリと食べたい「ロッテ チョコマウンテンバー」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用