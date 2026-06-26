ローソンは6月30日より、「しあわせを呼ぶ青いフェア」第2弾を開催。ローソンのコーポレートカラーである“ブルー”にちなんだ菓子や飲料など、計8品を全国の「ローソン」にて販売する。

ローソン(左)「しあわせを呼ぶ青い飲むソフトクリーム 220ml」238円、(右)「アサヒ ドデカミンBLUE 600ml」171円

「しあわせを呼ぶ青いフェア」は、食べ物としては珍しい「青色」に着目し、“物価高の中でもワクワクや驚き、意外性などを楽しんでいただきたい!”という想いから生まれた企画。第2弾では、商品の色合いやパッケージデザインが“青色”になった菓子や飲料など、計8品が発売される。

まずは、まるでソフトクリームのような味わいのチルド飲料「しあわせを呼ぶ青い飲むソフトクリーム 220ml」(238円)が登場。ソフトクリームの色はもちろん青。また、ドデカミンのおいしさはそのままに、中身とパッケージが青色になった「アサヒ ドデカミンBLUE 600ml」(171円)もラインアップされている。

ローソン(左)「味覚糖 忍者めし鋼 ブルーラズベリー味 45g」160円、(右)「パイン 青いパインアメ 100 g」192円

続いて、実在しない空想の果実“ブルーラズベリー”をイメージしたハード系グミ「味覚糖 忍者めし鋼 ブルーラズベリー味 45g」(160円)や、甘酸っぱくジューシーなパインアメ「パイン 青いパインアメ 100 g」(192円)が、それぞれ中身もパッケージも青色にチェンジ。

ローソン(左)「ひざつき製菓 しあわせを呼ぶ青いパスタスナック青唐辛子マヨ 30 g」149円、(右)「カルビー ポテトチップス ツナマヨ味 55 g」181円

また、スナック菓子も青色に衣替え。ピリッとした辛さがアクセントの青唐辛子マヨ味の青色パスタスナック「ひざつき製菓 しあわせを呼ぶ青いパスタスナック青唐辛子マヨ 30 g」(149円)や、コンビニおにぎりの定番「ツナマヨ」の味を再現した「カルビー ポテトチップス ツナマヨ味 55 g」(181円)が登場。

ローソン(左)「森永製菓 塩ハイチュウ塩スイカ 32g」173円、(右)「ハリボー 青いハリボー ハッピーバーサリー 70g」214円

さらに、クエン酸と塩分をプラスして、スイカの甘さとおいしさを引き立てた「森永製菓 塩ハイチュウ塩スイカ 32g」(173円)、パーティー帽と星の形をした、爽やかなブルーベリーの味わいが特長のグミ「ハリボー 青いハリボー ハッピーバーサリー 70g」(214円)もラインアップされている。