コンバース×サンリオ！足元を彩る夢のコラボスニーカーが遂に登場

大好きなキャラクターを毎日足元に。そんな夢が、ついに現実になります！

世代を超えて愛されるコンバースの「オールスター」が、私たちをいつも笑顔にしてくれるサンリオキャラクターズと奇跡のコラボレーションを果たしました。ポムポムプリン、クロミ、そしてハローキティが、あなたの足元を大人可愛く彩ります。今回のコラボスニーカーは、ただ可愛いだけじゃない、細部にまでこだわりが詰まった特別な一足。この記事を読めば、きっとあなたのお気に入りの一足が見つかるはずです！

サンリオキャラクターズがコンバースオールスターと夢のコラボ！

スニーカー好きの皆さん、そしてサンリオキャラクターをこよなく愛する皆さん、これはもう見逃せません！

あの「CONVERSE（コンバース）」が、私たちをいつも笑顔にしてくれるサンリオキャラクターズとタッグを組み、心ときめくコラボレーションスニーカーを発売します。ベースとなるのは、世代を超えて愛される定番モデル「ALL STAR（オールスター）」。これにポムポムプリン、クロミ、そして永遠のアイドルハローキティがフィーチャーされるというから、期待せずにはいられませんよね！

発売は2026年8月21日。今からカレンダーに印をつけて、心と財布の準備をしておきましょう！

まるで履けるアート！期待を超えるデザインの数々

今回のコラボレーションの発表に、私も思わず「可愛い！」と声を上げてしまいました。

ただキャラクターをプリントしただけではありません。それぞれのキャラクターが持つ世界観や個性が、細部にわたって丁寧に表現されているんです。しかも、ベースモデルには新スペックを搭載したオールスターが採用されているとのこと。デザイン性はもちろん、履き心地の面でもより快適になっていること間違いなしですね。

そして、ファンにはたまらないオリジナルカートンにも注目です！ハローキティのリボンがあしらわれた、まるでギフトボックスのような特別なデザイン。これはもう、スニーカーを飾っておきたくなるレベルです。

それぞれのモデルを詳しく見ていきましょう！

1. ふわふわ癒やし系！「ALL STAR HI / POMPOMPURIN」

2026年にはデビュー30周年を迎え、同年サンリオキャラクター大賞で堂々1位を獲得したポムポムプリンが、ハイカットのオールスターに登場！

私が特に心を奪われたのは、そのイエローのギンガムチェック柄アッパーです。ポムポムプリンのほんわかとした優しい雰囲気が、このチェック柄から伝わってくるようです。アンクルパッチは、まるでプリンの耳とベレー帽そのもの！ ヒールラベルや踵紐に施されたお尻の刺繍、そしてライニング（靴の内側）にまで顔がプリントされているこだわりようには脱帽です。足元からプリンの愛らしさが溢れ出し、履いているだけで幸せな気持ちになれそうですね。

2. クール＆キュート！「ALL STAR OX / KUROMI」

ALL STAR HI / 「POMPOMPURIN」（オールスター HI / ポムポムプリン）22.0～26.0cmポムポムプリンアッパー・キャンバス アウトソール：ラバー

続いては、多くの人を虜にする「ちょっぴり悪いけど憎めない」魅力を放つクロミ！

ローカットモデルで登場する「クロミ」オールスターは、彼女をイメージしたアッパーカラーが特徴的です。タンラベルやヒールラベルにはクロミの顔がドンッと配置され、これだけでもテンションが上がりますが、私がグッときたのは外腰に刺繍されたトレードマークのドクロ！ このさりげないこだわりが、クロミファンの心をくすぐりますね。ライニングにまでクロミの顔がデザインされており、見えないところまで愛が詰まっています。クールな中にも可愛らしさが光る一足です。

3. 大人可愛い魅力を放つ！「ALL STAR OX / HELLO KITTY」

ALL STAR OX / 「KUROMI」（オールスター OX / クロミ）22.0～26.0cmクロミアッパー・キャンバス、シンセティック アウトソール・ラバー

そして、世界中で愛されるスーパーアイドル、ハローキティ！

ローカットモデルのハローキティオールスターは、モノクロのハローキティの顔が総柄で表現されたアッパーが特徴。派手すぎず、どんなファッションにも合わせやすいシックなデザインでありながら、キティちゃんの存在感はしっかりアピール。ヒールラベルやライニングにもキュートな顔がデザインされています。

特筆すべきは、踵紐に配置されたサテンリボン！これが大人っぽさの中に可愛らしさをプラスしていて、私も「これは欲しい！」と強く思いました。年齢を問わず、幅広い層のキティファンに愛されること間違いなしの一足です。

コスパは？購入方法と狙い目アドバイス！

ALL STAR OX / 「HELLO KITTY」（オールスター OX / ハローキティ）22.0～26.0cmハローキティアッパー：キャンバス、シンセティック アウトソール：ラバー

今回のコラボレーションオールスターは、全モデル13,200円（税込）です。

通常ラインのオールスターが7,000円～8,000円台だと考えると、少しお高めに感じるかもしれません。しかし、新スペック搭載という機能面での進化に加え、サンリオキャラクターとの限定コラボレーションという特別感、そして各キャラクターの世界観をここまで細かく表現したデザインの凝り具合を考えれば、この価格は決して高すぎるとは言えません。むしろ、ファンにとっては「お宝」として十分に価値のある一足だと、私は考えます。

【購入方法】

発売日は2026年8月21日。

および、全国のにて購入可能です。

人気のキャラクターコラボアイテムは、発売と同時に売り切れてしまうことも珍しくありません。特に、今回のモデルはサンリオとコンバースという強力タッグ。確実に手に入れたい方は、発売日当日にオンラインストアをチェックするか、事前に取り扱い店舗に問い合わせてみることを強くおすすめします！

コンバースとは？足元を彩るライフスタイルブランド

最後に、今回のコラボレーションの片翼を担うCONVERSE（コンバース）についても簡単にご紹介しましょう。

コンバースは、1908年に米国で創業されたラバーシューズメーカーを起源とする、100年以上の歴史を持つライフスタイルブランドです。「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」など、スニーカーの歴史に名を刻む数々の名作を生み出してきました。

「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズだけでなく人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開し、常に進化を続けています。時代を超えて愛され続けるコンバースだからこそ、サンリオキャラクターズとのコラボレーションもこんなにも素敵に仕上がるのですね。

あなたの足元に、特別な輝きを

いかがでしたでしょうか？

ポムポムプリン、クロミ、ハローキティ。どのモデルも、キャラクターへの深い愛情と、コンバースのこだわりが詰まった素晴らしい仕上がりです。

今年の夏は、お気に入りのキャラクターを足元に迎えて、特別な一歩を踏み出してみませんか？

これはもう、足元から個性を表現する絶好のチャンスです！

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 (月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00)

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。