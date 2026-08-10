お盆明け、仕事モードへの切り替えに苦戦していませんか？ まだ続く猛暑の中、へとへとで帰路につくあなたに朗報です！渋谷ストリームに登場する『クーリッシュ瞬間爽快改札』では、冷気と無料のクーリッシュがあなたを待ち受けます。2日間限定のこの特別体験で、日頃の疲れを吹き飛ばし、最高の爽快感を味わいませんか？

渋谷に突如出現！「クーリッシュ瞬間爽快改札」とは？

まだまだ残暑厳しい8月。お盆休みでリフレッシュした方も、仕事で頑張っていた方も、長期休暇明けの仕事はちょっぴり憂鬱になりがちですよね。そんな皆さんにロッテがこの夏、「出社しただけでも十分頑張っていますよ！」という温かいメッセージと共に、ひんやり爽快な体験をプレゼントしてくれるスペシャルイベントを企画しました。

それが、渋谷に期間限定で登場する『クーリッシュ瞬間爽快改札』です。単なる商品配布イベントではない、そのユニークな「体験」へのこだわりが、まるで異世界への扉を開くかのような期待感に胸を高鳴らせます！

まるでアトラクション！体験の流れを徹底レポート

想像してみてください。仕事終わりに渋谷のど真ん中に現れた、どこか神秘的な「南極行き（？）」の青い改札を。

この改札をくぐると、冷気が勢いよく噴射され、一瞬にして体にひんやりとした刺激が走ります。まるで夏の熱気を切り裂くような爽快感！そしてゲートを越えると、イベントスタッフが「お暑い中、本当にお疲れ様です！」と温かい労いの言葉と共に、冷たいクーリッシュを直接手渡してくれるんです。

この一連の流れが、まさに残暑と仕事の疲れで重くなった心と体を、瞬時に「爽快モード」へと切り替えてくれることでしょう。手にしたクーリッシュをゴクリと飲めば、そのスッキリとした甘さと冷涼感が喉から体の奥底まで一気に駆け抜け、「キモティィィ〜！」と叫びたくなるほどの快感が得られるはず！

さらに、体験の締めくくりには、南極をイメージしたフォトスポットも用意されています。冷たい風を受けながら、この「飲んでキモティ〜！」体験を写真という形でお盆明けの嬉しい思い出として残せるのは嬉しい限りですね。お仕事帰りだけでなく、お買い物や観光で渋谷に立ち寄った方も、誰でもこのユニークなリフレッシュ体験を楽しめます。

イベント詳細をチェック！見逃せない2日間限定のチャンス

この特別な体験ができるのは、わずか2日間限定！見逃さないよう、詳細をしっかりチェックしましょう。

「クーリッシュ」退勤サンプリングイベント『クーリッシュ瞬間爽快改札』各日17時〜20時予定渋谷ストリーム「稲荷橋広場」（東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム前）クーリッシュ バニラ（予定）2日間で合計5,000個配布予定どなたでも無料で体験可能（1日あたりおひとり様1度のみ）

注意事項:

* 配布予定数がなくなり次第終了となります。

* 天災等の悪天候時は中止となる可能性がございます。

* 持ち帰り後の再凍結は品質を損なうため、敷地内で試食し、品質が変わる前にお召し上がりください。

イベントは無料で参加でき、クーリッシュを5,000個も配布してくれるとのこと。これぞまさに、残暑を乗り切るための最高のご褒美ではないでしょうか！仕事帰りに渋谷を通る方はもちろん、この機会に渋谷を訪れてみるのもおすすめです。

「飲むアイス」クーリッシュの魅力と多彩なラインナップ

今回のイベントで無料提供されるのは「クーリッシュ バニラ」ですが、クーリッシュ自体が持つ魅力について少し掘り下げてみましょう。

クーリッシュは、「冷たくなめらかなアイスをワンハンドで楽しめる“飲むアイス”」という独自のコンセプトで人気を集めています。その名の通り、片手で気軽に、場所を選ばずに楽しめるのが大きな特徴です。スピーディーに体全体に冷涼感が染み渡り、いつでもどこでもクイック・リフレッシュできるのが魅力。

ロッテはクーリッシュを通じて「世界中のすべての人に、チョー気持ちいい時間を提供する」ことをパーパス（目的）として掲げています。今回の『クーリッシュ瞬間爽快改札』は、まさにそのパーパスを体現するイベントと言えるでしょう。

普段からクーリッシュを愛用している方も、まだ試したことがない方も、この機会にその“チョー気持ちいい時間”を体験してみてはいかがでしょうか。もちろん、イベントで手に入れられなくても、全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで手軽に購入できます。

クーリッシュには、定番のバニラ以外にも様々なフレーバーがあります。

クーリッシュ バニラ

冷たくなめらかなアイスをワンハンドで楽しめる“飲むアイス”の定番。

クーリッシュ ベルギーチョコレート

カカオ感ある本格的なチョコレートの味わいが楽しめます。

クーリッシュ 梨

本物の梨のようなシャリシャリ食感とスッキリした味わいが特徴です。

クーリッシュ コーラフロート

夏らしい炭酸フレーバーをスッキリした甘さで楽しめます。

ロッテが描く「涼しさ」の未来「クールシェルタープロジェクト」

今回のサンプリングイベントは、ロッテが取り組む「クールシェルタープロジェクト」の一環として行われるものです。このプロジェクトは、長期化・酷暑化する日本の夏において、厳しい暑さの影響を受けやすいスポットや施設と連携し、人々が快適に過ごせる「涼スポット」を提供するという、企業としての社会貢献への意識が感じられる取り組みです。

例えば、すでに7月23日から渋谷のMIYASHITA PARKでもこのプロジェクトが展開されています。

芝生ひろばやスケート場エリアには、クーリッシュや爽（SOOH）に共通する微細氷から着想を得た大型シェルターが設置されており、日差しを遮る「涼スポット」として機能しています。ここでは、猛暑日にはクーリッシュや爽の無料配布も行われているそうです。

ロッテが単に商品を販売するだけでなく、人々の快適な生活をサポートしようとする姿勢は、非常に共感が持てますね。

まとめ：この夏一番の「キモティィィ〜！」を渋谷で体感しよう！

お盆明けの仕事も、容赦ない残暑も、なんだか気分が上がらない…そんな時は、渋谷ストリームの『クーリッシュ瞬間爽快改札』に立ち寄ってみませんか？

冷気とクーリッシュが織りなす爽快体験、そしてロッテからの温かい労いの言葉は、きっとあなたの心をリフレッシュさせ、残りの夏を乗り切る活力を与えてくれるはずです。

たった2日間限定、そして無料のこのチャンス！ ぜひこの週末は渋谷へ足を運び、最高の「キモティィィ〜！」を体験して、お盆明けの憂鬱を吹き飛ばしましょう！

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クーリッシュブランドサイト: https://www.lotte.co.jp/products/brand/coolish/

クーリッシュTVCM: https://www.youtube.com/watch?v=nPhENOOIG_U

クールシェルタープロジェクトの詳細: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000110734.html

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。