成城石井は11月1日、「成城石井 福袋 2026」の予約受付を開始した。

成城石井 福袋 2026

店頭限定・オンライン限定の2種類を展開

福袋の予約受付を、過去最速となる11月1日より開始した。今シーズンは、店頭受取WEB予約サービスのHPから予約後、店頭(一部店舗を除く)で受け取る「店頭限定福袋」と、自宅に届ける「オンライン限定福袋」を展開する。同商品は購入前に中身がわかる仕様で、好みや用途に合わせて選ぶことができる。

すべての福袋にショッピングバッグを付属

福袋は全ての商品に「成城石井 ショッピングバッグ(以下ショッピングバッグ)」をセットにして販売する。昨シーズンに販売した「店頭限定福袋」は、新春限定カラーのライトシナモン・パールピンクのショッピングバッグをセットで販売し、想定を上回る売上を記録した。厚い支持を受け、今シーズンも新春限定カラーのショッピングバッグをセットにして販売する。

また、オンラインショップでは、昨年までバイヤー厳選の詰合せセットを「冬の福箱」として販売していたが、今年はショッピングバッグを付属し、「オンライン限定福袋」として販売する。これまで販売したショッピングバッグのカラーの中でも人気色を組み合わせた「ネイビーオレンジ」の新色のショッピングバッグを用意した。底板入りでマチが広く、買い物点数が増えても安心な大容量。さらに、内ポケット付きでワインを自立して収納できるなど、実用性と機能性に優れた仕様となっている。

全3種類の「店頭限定福袋」

「成城石井 人気のお菓子セット」(2,700円)は5,000個限定で、ライトシナモンのショッピングバッグ、アンナファッジョ カラメルビスケット、成城石井 パリっと食感のBANANA CHIPS、成城石井 ほたて&チーズ、成城石井 蜂蜜かりんとう 黒丸、成城石井 厚焼きねぎ味噌せんべい、ソシオ工房 フラ印ポテトチップス うすしおを詰め合わせた。

「成城石井 人気のグロサリーセット」(3,240円)は2,500個限定で、パールピンクのショッピングバッグ、成城石井 オーガニックドリップコーヒー、FAUCHON フラワーピーチティー TB、成城石井 北海道産小麦100%使用ホットケーキミックス、成城石井 選べる美味しさスープ&フォー、成城石井&新宿中村屋 ビーフカリーをセットにする。

「成城石井 洋菓子詰め合わせ」(3,780円)は1,500個限定で、パールピンクのショッピングバッグに、成城石井 塩バナナチップス、ハンターズ 黒トリュフフレーバーポテトチップス、ディ・ジェンナーロ プラリーヌアソート、グリョン ダイジェスティブ ビスケット、マルレ ドライイチジク カット、レヴクリエイト ブラックペッパーミックスナッツ、B&B メープルクッキーを詰め合わせた。

予約は店頭受取WEB予約サービスで受け付ける。店頭での予約は行わない。受注期間は11月1日10時～12月25日までで、12月1日までの予約には5%割引の早割が適用される。限定数に達し次第、受注を終了する。商品受け渡し期間は12月30日～1月7日まで。店頭受取対象店舗は全国221店舗となる。グランゲート東京駅店、SELECT豊橋店、SELECTグランデュオ蒲田西館店、成城石井 SELECT JAL PLAZA羽田空港店は対象外となる。店頭販売期間は2025年12月30日～2026年1月7日まで。

ワインセットも店頭販売

上記3品に加え、「ソムリエ太鼓判!人気の赤白スパークリング3本セット」も店頭で販売する。このセットはWEB予約サービスでの予約対象外で、店頭のみでの販売となる。「成城石井 ミニショッピングバッグ オレンジ」に、赤ワイン「Le Bar a Vin 52 ロッソ」、白ワイン「Le Bar a Vin 52 ビアンコ」、スパークリング「インプルス スパークリング」を詰め合わせた内容となっている。

4種類の「オンライン限定福袋」

今シーズンのオンライン限定福袋は、「パーティーセット」「バイヤースペシャルセレクトセット」「ベストヒットセット」「まとめ買いセット」の4つのテーマに合わせたラインアップを用意している。

年末年始のパーティーを華やかに彩る「冬のオードブルセット」(6,000円・冷蔵)は、ネイビーオレンジのショッピングバッグに、成城石井 スモークサーモンスライス、成城石井自家製 シュリンプカクテル、成城石井 豚肉と塩のみでつくったハモンセラーノ12ヶ月熟成 薄切り、成城石井自家製 グリーンオリーブ(種抜き)、成城石井 フランス産チーズを楽しむアソートを詰め合わせたセット。

「菓子部門」おすすめ商品6点を詰め合わせたバイヤースペシャルセレクトセット(5,000円・常温)は、ネイビーオレンジのショッピングバッグに、成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド、成城石井 五三焼カステラ、成城石井 ミックスナッツ大袋、成城石井 手巻納豆 巾着、成城石井 おさかなスナック10種の海鮮豆ミックス、ハンターズ 黒トリュフフレーバーポテトチップスをセットにしている。

「デイリー部門」2025年ベストヒット商品を5点詰め合わせたセット(5,400円・冷蔵)は、ネイビーオレンジのショッピングバッグに、成城石井 豚肉と塩のみでつくったハモンセラーノ12ヶ月熟成 薄切り、成城石井自家製 国産豚と淡路島産玉ねぎの豚饅、成城石井自家製 ポークウインナー ファミリーサイズ、成城石井 かずのこチーズ、成城石井 4種ドライフルーツのクリームチーズを詰め合わせている。

「まとめ買いセット」(6,100円・常温)は、ネイビーオレンジのショッピングバッグに、成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆100% オーガニックアイスコーヒー無糖12本を詰め合わせた内容となっている。

販売は公式オンラインショップ「成城石井.com」にて行う。楽天市場、dショッピング、Yahoo!ショッピング、ANA Mall、JAL Mall、JREモール、au PAY マーケットでも取り扱う。

受注期間は11月1日10時～12月25日までで、限定数に達し次第終了する。12月1日までの注文には5%割引の早割が適用される。出荷は11月4日から順次開始となる(一部商品を除く)。菓子部門おすすめ商品6点詰合せは、12月27日の出荷予定となっている。

店頭限定「ニューイヤーバッグ」も登場

一部の店舗では、紙袋に入った「ニューイヤーバッグ」を販売する。成城石井オリジナルの人気商品を詰め合わせたニューイヤーバッグのほか、猿田彦珈琲やヤマモリなど人気メーカーによるニューイヤーバッグなど、全6商品を用意した。

一例として、12月25日発売の4,000個限定「成城石井 菓子ニューイヤーバッグ」(2,160円)は、ニューイヤーデザインペーパーバッグに、成城石井 チョコレートアソートBOX、成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド、成城石井 五三焼カステラを詰め合わせた。

同日発売の「成城石井 グロサリーニューイヤーバッグ」(2,700円)は2,000個限定。ニューイヤーデザインペーパーバッグに、成城石井 メキシコ産オレンジ純粋はちみつ、成城石井 モカドリップコーヒー、成城石井 desica 北海道産小麦のバターミルクパンケーキミックス、バーゲンダル 有機ルイボスティーを詰め合わせた。

販売は一部店舗を除く全国203店舗で行う。12月25日から順次発売を予定しており、限定数に達し次第終了する。