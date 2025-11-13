ローソンは11月11日より、ローソンの焼菓子・洋菓子から、ステラおばさんのクッキーや成城石井とコラボレーションした商品など、新たなラインナップを順次発売する。

11月11日発売の焼菓子・洋菓子

なめらかなくちどけの生チョコレートを、キャラメル味のチョコレートとキャンディチップで包んだ「生チョコトリュフキャラメル味 40g」。価格は388円。

なめらかなくちどけの生チョコレートを、いちご味のチョコレートとキャンディチップで包んだ「生チョコトリュフあまおういちご味 40g」。価格は388円。

ステラおばさんのクッキーとコラボレーションした「チョコチップとチョコチャンクのクッキー 2枚入」(228円)は、チョコチップとチョコチャンクがたっぷり。

ステラおばさんのクッキーとコラボレーションした「バタースカッチ 2枚入」(228円)は、バターと塩を使用した、甘じょっぱい深いコクが味わえるクッキー。

11月18日発売の焼菓子・洋菓子

成城石井とコラボレーションした「オールバター仕立ての瀬戸内産レモンのケーキ 1個」(258円)は、レモンピールのアクセントが爽やかさを引き立てる一品。

成城石井とコラボレーションした「オールバター仕立てのガトーショコラ 1個」(288円)は、オールバターを使用し、こだわりのチョコを調合し濃厚でリッチなあじわいに。

成城石井とコラボレーションした「オールバター仕立てのガレット 1個」(288円)は、オールバターを使用し、隠し味のゲランドの塩が後を引く、濃厚でサクサクのガレット。