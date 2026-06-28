日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』(7月4日13:30～22:54)の恒例企画「シャッフルメドレー」の組み合わせが発表された。総勢42人が参加し、12組の組み合わせで名曲を歌いつなぐ。

『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレー

今年の『THE MUSIC DAY』のテーマは「音楽の物語」。総勢60組を超える豪華アーティストが出演し、幕張メッセから9時間半にわたって生放送される。

その目玉企画となるのが、名曲を歌いつなぐ「シャッフルメドレー」。今回は総勢42人が参加し、12組の組み合わせが決定した。各組の歌唱曲は、7月3日21時に発表される予定。

シャッフルメドレーは12組

発表された組み合わせは以下の通り。

・高橋海人、森本慎太郎

・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝

・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人

・京本大我、佐久間大介、大橋和也

・増田貴久、中島健人

・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生

・松島聡、松倉海斗、松田元太

・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝

・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑

・松村北斗、七五三掛龍也

・高地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜

・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照

グループの垣根を越えた組み合わせで、誰がどの名曲を歌うのか、注目が集まる。

総勢60組超のアーティストが出演

出演アーティストは、IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH、&TEAM、大泉洋、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ(19ジューク、3B LAB.☆S)、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、B.B.クィーンズ、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM。

特別企画には、坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美が登場する。

総合司会は櫻井翔。MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが務める。