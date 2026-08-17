「河合郁人、本気で全力で踊ります!」――テレビ埼玉(テレ玉)の埼玉西武ライオンズ応援番組『LIONS CHANNEL』(毎週月曜22:00～)MCの河合郁人が、25日にベルーナドームで行われる埼玉西武ライオンズ×北海道日本ハムファイターズ戦に登場。ライオンズ公式チア「BLUE LEGENDS」と「吠えろライオンズ」を踊るほか、テレ玉『ライオンズアワー』でベンチリポーターにも初挑戦する。

河合郁人とBLUE LEGENDS

今回、河合はBLUE LEGENDSから振り付けのレクチャーを受け、25日の試合に7回のラッキーセブンのタイミングで念願のダンス共演を果たす。

河合は「この度、25日ベルーナドームでのライオンズの試合で、吠えろライオンズを踊ることが決まりました!」と報告。「ベルーナドームで観戦している時に毎回『いつか僕も踊ってライオンズを応援したいな～』と思っていたのでとてもうれしく思っています」と喜びを語る。

さらに、「ブルーレジェンズのみなさんに振り付けを教えていただき、当日ブルーレジェンズのみなさんと踊れるのが今から楽しみです。河合郁人、本気で全力で踊ります! 25日は全身でライオンズを応援します!」と意気込んだ。

当日の試合は、テレ玉『ライオンズアワー』(19:00～21:30 ※第2チャンネルは18:00～19:00、試合延長時は21:30～22:30)で生中継。河合は同中継でベンチリポーターにも初挑戦し、ライオンズのベンチ情報を届ける。