中森明菜が、28日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『Golden SixTONES』(毎週日曜21:00～)にゲスト出演する。今回の放送は、番組初となる海外ロケ「出張Golden SixTONES in 韓国」を展開。ゲストの中森は約20年ぶりの日テレバラエティ出演となり、特別企画が届けられる。

同番組は、SixTONESと豪華ゲストが童心にかえり、トークやグルメ、クイズ、ゲームなどを全力で楽しむスタジオバラエティ。今回は、韓国ドラマにハマっているという中森のため、SixTONESのメンバーとともに韓国・ソウルへ飛び出す。

サプライズ登場で大盛り上がり

オープニングでは、中森がサプライズで登場。突然の演出にSixTONESは「すげぇ!」「マジ!?」と驚きを隠せない様子を見せる。さらに、中森から「大好きな皆さんなので」と出演理由が語られると、メンバーは感激し、早くも和やかな雰囲気に包まれる。

7人はソウルの人気エリア・ホンデへ。若者文化の発信地として知られる街を舞台に、最先端グルメやトレンドを体験する。

人気企画「サイズの晩餐」が韓国上陸

街歩きを楽しもうとする中、突如スタートするのが人気ゲーム企画「サイズの晩餐 in 韓国」。身近な物のサイズを見極める新感覚クイズで、今回は韓国スイーツ「10円パン」の焼き機にシャーレが入るかどうかを予想する。

中森は考察の参考として渡されたパンを確認する前に食べてしまうなど、自由奔放な一面を発揮。さらに、チーズをどこまで伸ばせるかを競う“チーズ伸ばし対決”では最長記録を叩き出すなど、久々のバラエティで存在感を放つ。

ハンガン公園で動体視力ゲーム

『Golden SixTONES

終盤は、韓国ドラマのロケ地としても知られるハンガン公園へ。サイクリングを楽しむ中で、中森のプライベートトークが飛び出すほか、“特等席”を巡るジャンケン対決も勃発する。

最後は名物企画「動体視力ゲーム」と中森のヒット曲「DESIRE -情熱-」が融合した特別版に挑戦。

落下する物体を見極めるクイズに中森は「大根!」「白菜!」と珍解答を連発し、スタジオは笑いに包まれる。特別ルール「DESIREチャンス」も発動する中、全員正解で“ハンガン・ラーメン”を獲得できるのか注目だ。

中森明菜とSixTONESが繰り広げる笑いと驚きの韓国ロケ。歌姫の新たな一面が垣間見ることができそうだ。

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